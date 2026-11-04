يستضيف فينورد فريق بورتو يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب دي كويب في روتردام.

جرت مواجهتاهما السابقتان خلال دور المجموعات من الدوري الأوروبي موسم 2019-2020. وفي لقاء عام 2019 في روتردام، حقق فينورد فوزًا بنتيجة 2-0 على الفريق البرتغالي في دي كويب.

متى تنطلق مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة فينورد وبورتو على ملعب دي كويب في روتردام يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 دي كويب

كيف تشتري تذاكر مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا:

1. قنوات الناديين الرسمية

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لفينورد، ضمن التذاكر المخصصة لمبارياته على أرضه أو المبيعات ذات الأولوية للأعضاء. وعلى مشجعي الفريق الضيف الراغبين في الجلوس في المدرج المخصص لهم التحقق من توافر التذاكر والحصة المخصصة لهم مباشرة عبر بوابة التذاكر الرسمية لبورتو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة فينورد وبورتو في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر قنوات الناديين الرسمية أو سوق إعادة بيع التذاكر.

1. قنوات الناديين الرسمية

الحصة العامة ومبيعات الأعضاء: تتراوح عادةً بين نحو 45 و110 يورو .

تتراوح عادةً بين نحو . مدرجات الفريق الضيف: تتوافق الأسعار عمومًا مع الحدود القصوى المعتادة التي يحددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتذاكر الجماهير الضيفة، وتتراوح عادةً بين نحو 50 و70 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية المعروضة: تبدأ من نحو 120 إلى 130 يورو للمقاعد في المستوى العلوي من المدرجات خلف المرمى.

تبدأ من نحو للمقاعد في المستوى العلوي من المدرجات خلف المرمى. المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 200 و360 يورو أو أكثر، بحسب الطلب والتوافر مع اقتراب يوم المباراة.

فينورد وبورتو في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فينورد وبورتو

يدخل فينورد هذه المواجهة بعدما حقق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات رسمية خاضها، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 1-0 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. وكانت آخر نتيجة حققها قبل تلك الخسارة فوزًا شاقًا خارج أرضه على تيلستار بنتيجة 3-4 في الدوري الهولندي. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على كومو 3-2 في دوري أبطال أوروبا، واكتسح أوتريخت 5-0 محليًا، ما يؤكد القوة الهجومية التي ميزت موسمه. وسجل فينورد 15 هدفًا واستقبل سبعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

تعكس نتائج بورتو في مبارياته الخمس الأخيرة صورة أكثر تفاوتًا. فقد حقق ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين، جاءتا كلتاهما في دوري أبطال أوروبا، إذ خسر 3-2 أمام ريال بيتيس و1-0 أمام آيندهوفن في أحدث مبارياته الأوروبية. وكانت نتائجه المحلية أفضل: فالفوز 2-1 على ماريتيمو والانتصار 3-1 على بنفيكا في الدوري البرتغالي يُظهران جودة العناصر المتاحة لفاريولي. وسجل بورتو سبعة أهداف واستقبل أربعة خلال المباريات الخمس.

فينورد وبورتو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

سجل المواجهات المباشرة بين الناديين محدود، لكن نتائجه تصب في مصلحة فينورد على أرضه. وجرت أحدث مواجهة بينهما في الدوري الأوروبي في أكتوبر 2019، حين فاز فينورد على بورتو 2-0 في دي كويب. وفاز بورتو بمباراة الإياب لاحقًا في الموسم نفسه بنتيجة 3-2 في البرتغال. أما المواجهة الأخرى الوحيدة المسجلة بين الفريقين، فكانت مباراة ودية عام 2007 انتهت بالتعادل دون أهداف. وتبدو نتائج المواجهات الثلاث متقاربة، وإن كان سجل فينورد على أرضه أمام بورتو يمنحه أفضلية تاريخية طفيفة في دي كويب.