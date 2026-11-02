يستضيف فالنسيا برشلونة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب ميستايا في فالنسيا.

في آخر مواجهة بينهما، في فبراير 2026، حقق ريال مدريد فوزًا بنتيجة 2-0 خارج أرضه على ملعب ميستايا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في الدوري الإسباني، يتفوق ريال مدريد بثلاثة انتصارات، مقابل فوز واحد لفالنسيا وتعادل واحد.

إليكم من جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة فالنسيا وريال مدريد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب ميستايا في فالنسيا، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 7 نوفمبر 2026 - 15:00 ميستايا

كيف تشتري تذاكر مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

إليكم الخيارات الرئيسية لشراء تذاكر حضور مباراة فالنسيا وريال مدريد على ملعب ميستايا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنكم الاطلاع على الموقع الرسمي لنادي فالنسيا للتحقق من توافر التذاكر للشراء المباشر. وفي المباريات البارزة، مثل مواجهة ريال مدريد، تُمنح الأولوية عادةً لأعضاء النادي (Socio VCF) قبل طرح أي مقاعد متبقية للبيع العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فالنسيا وريال مدريد في الدوري الإسباني؟

إليكم تفصيلًا للأسعار التقديرية لتذاكر مباراة فالنسيا وريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني على ملعب ميستايا:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العادية: تبدأ من نحو 40 إلى 70 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو الزوايا، لكن تذاكر المباريات البارزة أمام ريال مدريد تكون محدودة للغاية، وعادةً ما تُمنح الأولوية لأعضاء النادي (Socios VCF).

تبدأ من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو الزوايا، لكن تذاكر المباريات البارزة أمام ريال مدريد تكون محدودة للغاية، وعادةً ما تُمنح الأولوية لأعضاء النادي (Socios VCF). باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ باقات الضيافة المميزة الرسمية، التي تُشترى عبر النادي أو شركائه المعتمدين، من نحو 300 إلى 350 يورو فأكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأصلية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

تذاكر الدخول العادية: تبدأ من نحو 100 إلى 130 يورو لمقاعد المدرجات العلوية خلف المرميين، مثل مناطق Gol Xicotet.

تبدأ من نحو لمقاعد المدرجات العلوية خلف المرميين، مثل مناطق Gol Xicotet. مقاعد جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب الطويلين أو في المدرجات السفلية عادةً بين 180 و300 يورو فأكثر ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للقسم.

تتراوح أسعار المقاعد ذات الرؤية الأفضل على جانبي الملعب الطويلين أو في المدرجات السفلية عادةً بين ، بحسب الطلب والموقع الدقيق للقسم. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات: قد ترتفع أسعار تذاكر الضيافة المميزة ومقاعد كبار الشخصيات الحصرية ارتفاعًا كبيرًا، لتصل إلى آلاف اليوروهات لخيارات الأجنحة الفاخرة.

فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى فالنسيا وريال مدريد

يدخل فالنسيا هذه المباراة بمستوى متراجع، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وجاء انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة خارج أرضه أمام ديبورتيفو ألافيس، قبل أن يخسر أمام ريال سوسيداد وإشبيلية وبرشلونة، وكانت الأخيرة هزيمة قاسية بنتيجة 5-0 على ملعب كامب نو. وسجل فالنسيا أربعة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس، بينما استقبلت شباكه تسعة أهداف، ما يجعل الثقة في ميستايا مهزوزة.

أما نتائج ريال مدريد الأخيرة فهي أكثر تفاوتًا مما يوحي به مركزه في الدوري. فقد حقق فريق مورينيو فوزين وتلقى هزيمتين في آخر أربع مباريات له بالدوري الإسباني، وكانت آخر نتائجه الخسارة أمام أتلتيكو مدريد. وحقق أيضًا خلال هذه الفترة فوزًا بنتيجة 4-1 على رايو فاييكانو، وتغلب على إنتر بنتيجة 2-1 في دوري أبطال أوروبا، وسجل عشرة أهداف في المباريات الخمس كلها، مقابل خمسة أهداف استقبلتها شباكه.

فالنسيا ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في فبراير 2026، حين فاز ريال مدريد بنتيجة 2-0 على ملعب ميستايا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما بالدوري الإسباني، يتفوق ريال مدريد بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لفالنسيا وتعادل واحد. وسجل ريال مدريد 11 هدفًا في تلك المواجهات الخمس، مقابل خمسة أهداف لفالنسيا، ما يبرز تفوق النادي المدريدي في هذه المواجهة خلال الفترة الأخيرة.