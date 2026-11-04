كيفية الحصول على تذاكر مباراة غلطة سراي وأستون فيلا: أسعار تذاكر دوري أبطال أوروبا، تفاصيل المباراة، بيع التذاكر في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف جالاتا سراي أستون فيلا يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب رامس جلوبال ستاديومو في إسطنبول.

لا توجد مباريات رسمية سابقة مسجلة بين جالاتا سراي وأستون فيلا في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يجعل مواجهتهما المقبلة في دوري أبطال أوروبا الأولى بينهما على الإطلاق. ويسافر أستون فيلا إلى رامس بارك بعد سلسلة نتائج مميزة في أوروبا، شهدت أداءً لافتًا في مرحلة المجموعات.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة جالاتا سراي وأستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة جالاتا سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة جالاتا سراي وأستون فيلا على ملعب رامس جلوبال ستاديومو في إسطنبول، يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 12:45 رامس بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة جالاتا سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا؟

إليكم الخيارات والقنوات المتاحة لشراء تذاكر مباراة جالاتا سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا على ملعب رامس بارك:

1. قنوات الأندية الرسمية

التذاكر الرسمية للأندية: يُعد الشراء مباشرة عبر القنوات الرسمية للأندية، مثل نظام بيع التذاكر الرسمي لجالاتا سراي أو بوابة شريكه، الطريقة الأساسية والأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للأندية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جالاتا سراي وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة جالاتا سراي وأستون فيلا في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للأندية أو من سوق إعادة بيع التذاكر.

1. قنوات الأندية الرسمية

المدرجان الشمالي والجنوبي (خلف المرميين): نحو 20 إلى 35 يورو ، لكن تذاكر هذه الفئات الأقل سعرًا تنفد عادةً فور طرحها خلال فترات أولوية الشراء لأعضاء النادي.

نحو ، لكن تذاكر هذه الفئات الأقل سعرًا تنفد عادةً فور طرحها خلال فترات أولوية الشراء لأعضاء النادي. أقسام الزوايا والأطراف: نحو 38 إلى 160 يورو ، بحسب الفئة والطلب.

نحو ، بحسب الفئة والطلب. المدرج الشرقي (المقاعد بمحاذاة الملعب): نحو 73 إلى 290 يورو للمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب، سواء في المستوى السفلي أو العلوي.

نحو للمقاعد المميزة بمحاذاة الملعب، سواء في المستوى السفلي أو العلوي. المدرج الغربي وباقات الضيافة لكبار الشخصيات: تبدأ الأسعار من نحو 205 يورو وتصل إلى 870 يورو فأكثر لباقات الضيافة المميزة والمقاعد الفاخرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للأندية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العادي ومقاعد المستوى العلوي: تبدأ الأسعار من نحو 190 إلى 240 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . إعادة بيع المقاعد بمحاذاة الملعب وفي المستوى السفلي: تتراوح الأسعار عادةً بين 350 و600 يورو فأكثر ، بحسب توافر المقاعد في القسم المحدد.

تتراوح الأسعار عادةً بين ، بحسب توافر المقاعد في القسم المحدد. إعادة بيع المقاعد المميزة على جانبي الملعب وباقات كبار الشخصيات: قد تتراوح الأسعار بين 800 و2400 يورو فأكثر.

جالاتا سراي ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جالاتا سراي وأستون فيلا

حقق جالاتا سراي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على ليل 4-2 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على قاسم باشا 3-1 في الدوري التركي الممتاز. وجاء التعادل بنتيجة 3-3 في مباراة ودية ضد بنديك سبور، بينما كانت الهزيمة أمام برشلونة بنتيجة 4-1 في أوروبا. وسجل جالاتا سراي 11 هدفًا واستقبل 13 هدفًا خلال المباريات الخمس.

يمر أستون فيلا بفترة ممتازة، إذ فاز في أربع من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته الفوز على فيكينج 3-1 في دوري أبطال أوروبا، كما اكتسح فنربخشة 6-0 في أوروبا في وقت سابق من مرحلة المجموعات. وكان التعادل 2-2 خارج أرضه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا خلال تلك السلسلة. وسجل فيلا 13 هدفًا واستقبل أربعة أهداف في المباريات الخمس، وهو سجل يؤكد خطورته الهجومية قبل توجهه إلى إسطنبول.

جالاتا سراي ضد أستون فيلا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تُظهر البيانات المتاحة أي مواجهات رسمية سابقة بين جالاتا سراي وأستون فيلا. وستكون هذه المباراة في دوري أبطال أوروبا أول لقاء بين الناديين في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الرسمية.