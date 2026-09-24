تواجه عُمان الدولة المضيفة السعودية في مواجهة مثيرة ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم 26 سبتمبر 2026. وتجمع هذه المباراة عالية المخاطر بين منافسين إقليميين يتنافسان على نقاط مهمة في دور المجموعات.

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متى تنطلق مباراة عُمان والسعودية في كأس الخليج؟

لا تتوفر حاليًا معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة عُمان والسعودية. عُد مجددًا قبل انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 2 26 سبتمبر 2026 - 14:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة عُمان والسعودية؟

يمكن شراء تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة WeBook الرسمية لبيع التذاكر، والتي تُعد الموزع الرئيسي لمباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين في السعودية. وتبقى المنصة الرسمية خيارك الأساسي لحجز المقاعد بالسعر الرسمي خلال مرحلتي البيع المسبق والبيع العام للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل Grintahub هي الخيار المناسب لك.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة عُمان والسعودية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على منصة WeBook الرسمية عادة من 15 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب فئة المقعد والقسم داخل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي الأسواق الثانوية مثل Grintahub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 45 ريالًا سعوديًا للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب القسم، والفئة، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

عُمان ضد السعودية في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة عُمان والسعودية

حقق منتخب عُمان انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا بنتيجة 4-1 على موزمبيق يوم 7 يونيو 2026، بعد خسارة 3-0 أمام إندونيسيا قبل ذلك بثلاثة أيام. وخلال هذه السلسلة من خمس مباريات، سجل منتخب عُمان ثمانية أهداف واستقبل ستة، كما شهدت هذه الفترة تعادله في كأس العرب أمام المغرب وخسارته الضيقة 2-1 أمام السعودية.

أسفرت آخر خمس مباريات للسعودية عن فوز واحد وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة. وفازت على بورتوريكو 3-0 في مباراة ودية قبل أن تتعادل 0-0 مع السنغال، ثم تعادلت 1-1 مع أوروغواي و0-0 مع الرأس الأخضر في كأس العالم. وكانت النتيجة الأكثر ضررًا لها هي الخسارة 4-0 أمام إسبانيا. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجلت السعودية أربعة أهداف واستقبلت خمسة.

عُمان ضد السعودية: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أُقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في كأس العرب FIFA يوم 2 ديسمبر 2025، حين فازت السعودية على عُمان بنتيجة 2-1. وقبل ذلك، حققت عُمان فوزًا بنتيجة 2-1 على السعودية في كأس الخليج يوم 31 ديسمبر 2024. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فازت السعودية ثلاث مرات مقابل فوزين لعُمان، ما يؤكد أن كلا المنتخبين قادر على انتزاع النقاط من الآخر في المواجهات التنافسية.



