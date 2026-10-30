يستضيف شتوتجارت فريق فيردر بريمن يوم السبت 7 نوفمبر 2026، على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت.

أقيمت آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري يوم 26 أبريل 2026، وانتهت بتعادل شاق بنتيجة 1-1 على ملعب إم إتش بي أرينا. وبالنظر إلى مواجهاتهما المباشرة الأخيرة، كانت المباريات متقاربة، وتبادل الفريقان الانتصارات بالتساوي خلال المواسم الأخيرة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة شتوتجارت وفيردر بريمن، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة شتوتجارت وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة شتوتجارت وفيردر بريمن على ملعب إم إتش بي أرينا في شتوتجارت، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 12:30 مرسيدس بنز أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة شتوتجارت وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

لحجز تذاكر مباراة شتوتجارت وفيردر بريمن المقبلة في الدوري الألماني، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية بحسب التوافر والتفضيل:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من متجر التذاكر الرسمي لشتوتجارت عبر الإنترنت. وهذه الطريقة الأكثر أمانًا للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي، لكن توافرها لمباريات الدوري التي تشهد طلبًا مرتفعًا يعتمد على مراحل البيع للأعضاء وطرح التذاكر للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت وفيردر بريمن في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة شتوتجارت وفيردر بريمن في الدوري الألماني اختلافًا كبيرًا بحسب شرائها من القنوات الرسمية للنادي أو من منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الوقوف: من 18.50 إلى 25 يورو

من 18.50 إلى 25 يورو المقاعد العادية خلف المرميين: من 45 إلى 110 يورو

من 45 إلى 110 يورو المقاعد العادية على جانبي الملعب: من 115 إلى 230 يورو

من 115 إلى 230 يورو مقاعد المدرج الرئيسي والمقاعد المميزة على جانبي الملعب: من 240 إلى أكثر من 420 يورو

من 240 إلى أكثر من 420 يورو باقات الضيافة وكبار الشخصيات: من 500 إلى أكثر من 1,200 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي المباشرة، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أماكن الوقوف والمقاعد منخفضة السعر المعاد بيعها: تبدأ من نحو 95 إلى 160 يورو

تبدأ من نحو 95 إلى 160 يورو مقاعد الفئة الثانية في المدرجين العلوي والسفلي: من 200 إلى 350 يورو

من 200 إلى 350 يورو المقاعد المميزة من الفئة الأولى وعلى جانبي الملعب: من 350 إلى أكثر من 750 يورو

من 350 إلى أكثر من 750 يورو باقات كبار الشخصيات والضيافة المعاد بيعها: من 850 إلى أكثر من 1,150 يورو

شتوتجارت ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شتوتجارت وفيردر بريمن

حقق شتوتجارت انتصارين وتلقى هزيمتين، إلى جانب فوز في مباراة ودية، خلال آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مباراة خاضها فوزًا وديًا بنتيجة 5-0 على جرويتر فورث يوم 1 أكتوبر، بينما انتهت آخر مباراة رسمية له بالخسارة 0-1 أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني. وفي وقت سابق خلال هذه الفترة، تغلب شتوتجارت على كولن 4-1 في الدوري، وعلى فيكينج 3-1 في دوري أبطال أوروبا، وخسر أيضًا 1-2 أمام هوفنهايم. وسجل شتوتجارت 13 هدفًا واستقبل ثلاثة أهداف في المباريات الخمس، وإن كانت نتيجة المباراة الودية تمنح صورة أفضل من مستواه العام.

حقق فيردر بريمن انتصارين وتعادل مرة وخسر مرة واحدة في آخر أربع مباريات رسمية له، بالإضافة إلى فوزه على إس كيه هانزا لونيبورج في كأس ألمانيا. وكانت آخر نتيجة له في الدوري التعادل 1-1 مع كولن يوم 12 سبتمبر، بعد فوزه 3-1 على آر بي لايبزيج في الأسبوع السابق. وخسر بريمن 1-4 أمام فرايبورج في هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة. وسجل بريمن ثمانية أهداف واستقبل تسعة في المباريات الخمس.

شتوتجارت ضد فيردر بريمن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الناديين بالتعادل 1-1 على ملعب إم إتش بي أرينا في الدوري الألماني يوم 26 أبريل 2026. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات، يملك شتوتجارت السجل الأقوى، بانتصارين مقابل انتصارين لبريمن وتعادل واحد، علمًا بأن أكبر فوز لشتوتجارت في هذه المواجهات كان بنتيجة 4-0 خارج أرضه أمام بريمن في ديسمبر 2025.