يواجه شباب الأهلي القادسية في مباراة مرتقبة ضمن مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة، تحمل أهمية كبيرة وتَعِد جماهير الفريقين في أنحاء المنطقة بمنافسة قوية.

جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تفاصيل المباراة وأسعار التذاكر. تابع القراءة لمعرفة كيفية حجز تذكرتك الآن ومساندة فريقك المفضل من المدرجات.

متى تنطلق مباراة شباب الأهلي دبي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة شباب الأهلي دبي والقادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد إلى هذه الصفحة مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 11:00

من أين تشتري تذاكر مباراة شباب الأهلي والقادسية؟

أفضل طريقة لحجز مقعدك هي عبر منصات بيع التذاكر الرسمية للنادي والبطولة. ويُنصح المشجعون دائمًا بالتحقق من القنوات الرسمية أولًا عند طرح التذاكر، مع اقتراب يوم المباراة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، يمكنك اللجوء إلى منصة إعادة البيع Grintahub. ويمكنك تصفح المقاعد المتاحة وإتمام شراء تذكرتك لهذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر صفحة التذاكر المخصصة لها على المنصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شباب الأهلي والقادسية؟

غالبًا ما يكون العثور على التذكرة الأقل سعرًا الهدف الأول للمشجعين القادمين من خارج المدينة والمحليين على حد سواء. وعند الشراء عبر القنوات الرسمية للنادي، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لهذه المباراة من 30 ريالًا سعوديًا، وتصل عمومًا إلى 150 ريالًا سعوديًا للمقاعد في المدرجات السفلية.

وفي سوق إعادة البيع، مثل منصة Grintahub، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام من نحو 60 ريالًا سعوديًا. ويُعد الشراء المبكر أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر قبل ارتفاع الطلب مع اقتراب يوم المباراة.

شباب الأهلي دبي ضد القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شباب الأهلي دبي والقادسية مؤخرًا

فاز شباب الأهلي في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وخسر مباراتين، بسجل يضم ثلاثة انتصارات دون تعادلات وهزيمتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-0 أمام الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما خسر بالنتيجة نفسها أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل هاتين الخسارتين، فاز على العين مرتين، وعلى استقلال 2-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل شباب الأهلي تسعة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

فاز القادسية في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه الفوز 5-0 على الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد انتصاره 6-0 على الرياض في الدوري السعودي للمحترفين. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام الهلال بنتيجة 3-2. وسجل القادسية 15 هدفًا واستقبل ستة في المباريات الخمس.

شباب الأهلي دبي ضد القادسية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين شباب الأهلي دبي والقادسية. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عندما تصبح متاحة.