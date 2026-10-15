تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة في الشرق الأوسط، حين يستضيف بطل الإمارات شباب الأهلي نظيره الإيراني استقلال على ملعب راشد في دبي. ويحمل الناديان طموحات قارية كبيرة، ويحظيان بدعم جماهيري واسع في أنحاء آسيا.

جول يقدم لك المعلومات الأساسية عن الموعد وتفاصيل المباراة وخيارات التذاكر، لتتمكن من حجز مقعدك ومتابعة المواجهة من المدرجات.

متى تبدأ مباراة شباب الأهلي دبي واستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث هذه المباراة. تابع التحديثات مع اقتراب موعد انطلاقها لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر المؤكدة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 3 27 أكتوبر 2026 - 13:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة شباب الأهلي واستقلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات شباب الأهلي على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة أساسًا عبر البوابة الرسمية للنادي ومنصات الفعاليات الرئيسية المعتمدة. ويُنصح المشجعون دائمًا بمراجعة قنوات النادي الرسمية أولًا عند بدء بيع التذاكر للجمهور.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى البائع الرسمي الرئيسي، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل جرينتا هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شباب الأهلي واستقلال؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب موقع المقعد وفئة المدرج وحجم الطلب على المباراة.

على منصة التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار التذاكر العادية عادةً من نحو 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا لمقاعد الدخول العام.

إذا نفدت الحصة الرسمية الأولية، فسيتغير توفر التذاكر في السوق وفقًا لطلب المشجعين. وعلى منصات إعادة البيع مثل جرينتا هاب، تبدأ أسعار تذاكر المقاعد العادية من نحو 100 ريال سعودي.

للحصول على أرخص التذاكر، بادر بالشراء فور بدء البيع للجمهور، أو تحقق من التذاكر المتاحة على منصات موثوقة قبل ارتفاع الأسعار.

شباب الأهلي دبي ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شباب الأهلي دبي واستقلال

حقق شباب الأهلي دبي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته الفوز على تراكتور 1-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر، كما فاز على الظفرة 2-0 خلال تلك الفترة. وكانت الخسارة أمام الجزيرة 1-3 أسوأ نتائجه في تلك المباريات الخمس، التي سجل خلالها خمسة أهداف واستقبل أربعة.

تعكس نتائج استقلال في مبارياته الخمس الأخيرة صلابة أكثر من تألق هجومي على الصعيد المحلي، إذ حقق ثلاثة تعادلات وفوزًا واحدًا في دوري المحترفين الإيراني قبل مباراته القارية. فقد تغلب على بيكان 1-0، وتعادل 0-0 مع كل من ألومينيوم أراك وفولاد خوزستان، كما تعادل 1-1 مع بيرسبوليس. ويبرز فوزه على السد 3-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر بوصفه أفضل نتائجه، ليرفع رصيده إلى انتصارين في آخر خمس مباريات، سجل خلالها خمسة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

شباب الأهلي دبي ضد استقلال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان مرتين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وجاءت نتيجة المباراتين متقاربة. وانتهت المواجهة الأحدث، التي أُقيمت في أبريل 2017 على أرض استقلال، بالتعادل 1-1. وفي فبراير من العام نفسه، فاز شباب الأهلي دبي على أرضه 2-1. وعلى مدار المواجهتين، يملك كل فريق فوزًا وتعادلًا، مع أفضلية طفيفة لشباب الأهلي في عدد الأهداف المسجلة.



