يستضيف سيلتا فيجو فريق ليفانتي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو.

تاريخيًا، يتفوق سيلتا فيجو في مواجهات الفريقين بالدوري الإسباني، إذ حقق 12 انتصارًا مقابل 5 انتصارات لليفانتي في آخر 20 مواجهة رسمية بينهما. وأقيمت أحدث مواجهة رسمية بين الفريقين في مايو 2026، حين حقق ليفانتي فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 خارج أرضه على ملعب بالايدوس.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة سيلتا فيجو وليفانتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة سيلتا فيجو وليفانتي في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة سيلتا فيجو وليفانتي على ملعب أبانكا بالايدوس في فيجو، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 8 نوفمبر 2026 - 12:30 بالايدوس

كيف تشتري تذاكر مباراة سيلتا فيجو وليفانتي في الدوري الإسباني؟

إذا كنت ترغب في شراء تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين سيلتا فيجو وليفانتي على ملعب أبانكا بالايدوس، فأمامك بضعة خيارات رئيسية:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة هي الشراء عبر الموقع الرسمي لسيلتا فيجو، حيث تتوفر تذاكر الدخول العامة ومقاعد النادي وباقات التذاكر مع الإقامة الفندقية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سيلتا فيجو وليفانتي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الإسباني المقبلة بين سيلتا فيجو وليفانتي على ملعب بالايدوس بحسب شرائها من المصادر الرسمية للنادي أو من منصات إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / مقاعد المدرجات العلوية: تبدأ أسعار التذاكر العادية عادةً من نحو 35 إلى 45 يورو للمقاعد المطلة على الملعب من المدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرمى، مثل قسمي غول أو أنيو.

تبدأ أسعار التذاكر العادية عادةً من نحو للمقاعد المطلة على الملعب من المدرجات العلوية أو المدرجات خلف المرمى، مثل قسمي غول أو أنيو. المقاعد الجانبية والمتوسطة: تتراوح أسعار المقاعد المطلة على الملعب من المدرجات الجانبية عمومًا بين 60 و100 يورو ، بحسب مدى قربها من أرض الملعب.

تتراوح أسعار المقاعد المطلة على الملعب من المدرجات الجانبية عمومًا بين ، بحسب مدى قربها من أرض الملعب. المقاعد المميزة وخدمات الضيافة: تبدأ أسعار باقات كبار الشخصيات أو صالات ضيافة كبار الشخصيات أو تذاكر المدرج الرئيسي الأوسط «تريبونا/بريفيرينسيا» من 120 يورو، وقد تصل إلى 250 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة عبر النادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر الأقل سعرًا / مقاعد المدرجات العلوية: تبدأ الأسعار المدرجة لهذه المباراة تحديدًا من نحو 30 إلى 55 يورو .

تبدأ الأسعار المدرجة لهذه المباراة تحديدًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المدرجات بطول الملعب والجانبية: يتراوح متوسط أسعار المقاعد العادية في المدرجات المتوسطة عادةً بين 80 و150 يورو .

يتراوح متوسط أسعار المقاعد العادية في المدرجات المتوسطة عادةً بين . إعادة بيع التذاكر الأعلى طلبًا / المميزة: بحسب توافر المقاعد مع اقتراب يوم المباراة، قد يتجاوز متوسط أسعار المقاعد المميزة في المدرجات بطول الملعب أو فئة كبار الشخصيات 200 إلى 250 يورو.

سيلتا فيجو ضد ليفانتي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سيلتا فيجو وليفانتي

يدخل سيلتا فيجو هذه المباراة بسجل متباين في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، حقق خلاله فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وتلقى خسارة واحدة. وكانت مباراته الأخيرة فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني، بعد خسارته 1-0 أمام أومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي. وانتهت ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري قبل ذلك الفوز بالتعادل، ما يشير إلى أنه فريق يصعب التغلب عليه، لكن يصعب أيضًا التعويل عليه لتحقيق الفوز.

وتكشف مباريات ليفانتي الخمس الأخيرة عن وضع أصعب. فقد حقق فريق كاسترو فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مرتين، فيما تمثل خسارتاه المتتاليتان في الدوري الإسباني مصدر القلق الأكبر. وخسر أمام فياريال بنتيجة 3-1 وبرشلونة بنتيجة 4-2 في مباراتيه الأخيرتين، واستقبل سبعة أهداف خلالهما. أما فوزه الوحيد في هذه الفترة فجاء بنتيجة 5-2 على ريال بيتيس في أواخر أغسطس، وهي نتيجة تبدو بعيدة الآن بالنظر إلى ما تلاها.

سيلتا فيجو ضد ليفانتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بفوز ليفانتي 2-3 على ملعب بالايدوس في مايو 2026، في نتيجة خالفت الاتجاه السائد مؤخرًا في هذه المواجهة. ويتفوق سيلتا فيجو في آخر خمس مباريات بينهما، إذ فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لليفانتي، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ويشير فوز سيلتا على أرضه 2-0 في أبريل 2021، وفوزه 2-1 على ملعب ليفانتي في نوفمبر 2025، إلى تفوقه عمومًا في هذه المواجهة، وإن كان فوز ليفانتي في وقت سابق من هذا العام يُظهر أن الفارق بين الفريقين ليس ثابتًا.