تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد سويسرا لاستضافة اسكتلندا على ملعب كيبونبارك في سانت جالن. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة المهمة ضمن المجموعة، لتعزيز موقعهما في ترتيب البطولة.

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متى تبدأ مباراة سويسرا واسكتلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة سويسرا واسكتلندا على ملعب سيترشتاديون في سانت جالن، على أن يُحدَّد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخ المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 16 نوفمبر 2026 - 14:45 إيه إف جي أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تُباع التذاكر الرسمية مباشرة عبر تيكت ماستر سويسرا، الشريك الرسمي للاتحاد السويسري لكرة القدم في بيع تذاكر المباريات الدولية التي يستضيفها المنتخب في سانت جالن. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب مبكرًا على المنصة الرسمية لشراء التذاكر العادية فور بدء طرحها للبيع للجمهور.

إذا نفدت حصص التذاكر الأساسية بالكامل أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سويسرا واسكتلندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة العادية عبر بوابة البيع الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد المخصصة للجمهور في ملعب كيبونبارك، بحسب فئة المدرج.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب من نحو 105 يورو عند نفاد حصص التذاكر العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

سويسرا ضد اسكتلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سويسرا واسكتلندا

تخوض سويسرا المباراة بمستوى جيد، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات لها وتعرضت لهزيمة واحدة. وتغلب فريق ياكين على البوسنة والهرسك 4-1، وكندا 2-1، والجزائر 2-0، وكولومبيا بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي، قبل أن تنتهي سلسلته بالخسارة 3-1 أمام الأرجنتين في ربع النهائي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة، ومنحتها انتصاراتها الأربعة المتتالية دفعة قوية قبل الهزيمة أمام الأرجنتين.

أما نتائج اسكتلندا في مبارياتها الخمس الأخيرة فكانت متباينة، إذ حققت ثلاثة انتصارات وتعرضت لهزيمتين. وفازت على كوراساو 4-1 وبوليفيا 4-0 في مباراتين وديتين قبل البطولة، ثم استهلت مشوارها في كأس العالم بالفوز 1-0 على هايتي، قبل أن تنهي الهزيمتان المتتاليتان أمام المغرب والبرازيل مشاركتها. وسجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت أربعة خلال تلك الفترة.

سويسرا ضد اسكتلندا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 1-1 في دور المجموعات من يورو 2024، في يونيو من ذلك العام. وقبلها، فازت سويسرا 3-1 عندما التقى المنتخبان في مباراة ودية في مارس 2006. ولا يمنح سجل هاتين المواجهتين أيًا منهما أفضلية تاريخية واضحة قبل لقاء دوري الأمم الأوروبية، إذ يضم فوزًا لسويسرا وتعادلًا بينهما.