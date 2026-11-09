تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، تستضيف فيها سلوفينيا منتخب سويسرا على ملعب ستوزيتسه في ليوبليانا. ويدخل المنتخبان الأوروبيان مباراة دور المجموعات بمستوى عالٍ من الجودة والحافز، ما يجعلها إحدى أكثر المواجهات المنتظرة على روزنامة كرة القدم.

جول يقدم لك كل التفاصيل المهمة بشأن موعد المباراة وملعبها وفئات أسعار التذاكر وكيفية حجز مقعدك.

متى تبدأ مباراة سلوفينيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني؟

تقام مباراة سلوفينيا وسويسرا على ملعب ستوزيتسه في ليوبليانا، على أن تُؤكد تفاصيل موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب تاريخها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 13 نوفمبر 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة سلوفينيا وسويسرا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر منصة إيفنتيم سلوفينيا، المنفذ الرئيسي للاتحاد المضيف، والتي تتولى طرح التذاكر المعتادة للجمهور العام لمباريات المنتخب على أرضه. ويُنصح المشجعون بالتسجيل والحجز مبكرًا عند فتح باب البيع العام لضمان الحصول على مقاعد من الحصة المعتادة.

إذا نفدت الحصص الرسمية المطروحة عبر المنفذ الرئيسي أو لم تتوفر مقاعد في المدرج الذي تريده، فيمكنك اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة سلوفينيا وسويسرا؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية المباعة عبر إيفنتيم من 26 يورو للمقاعد العادية، وفقًا لفئة المدرج وموقع المقعد داخل ملعب ستوزيتسه.

وتبدأ أسعار التذاكر في سوق إعادة البيع من نحو 63 يورو على منصات مثل ستوب هاب عند نفاد تذاكر المقاعد العادية المطروحة للجمهور على المنصات الرئيسية.

سلوفينيا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سلوفينيا وسويسرا مؤخرًا

حققت سلوفينيا فوزًا واحدًا وتعادلين، وتلقت خسارتين في مبارياتها الخمس الأخيرة، وسجلت ستة أهداف واستقبلت ستة. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام كرواتيا، بعدما تعادلت 1-1 مع قبرص في المباراة السابقة. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة خارج أرضها أمام الجبل الأسود بنتيجة 3-2. ويعكس هذا التذبذب في النتائج والأهداف حال منتخب لا يزال يبحث عن نسق ثابت.

أما نتائج سويسرا الأخيرة فهي أفضل بكثير. فقد فاز منتخب ياكين بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وكانت خسارته الوحيدة بنتيجة 3-1 أمام الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم. وقبل تلك الخسارة، تغلب على كولومبيا بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0، وفاز على الجزائر 2-0، ثم على كندا بصعوبة 2-1. وسجلت سويسرا تسعة أهداف واستقبلت خمسة في تلك المباريات الخمس، بعدما منحتها أربعة انتصارات متتالية دفعة قوية قبل الخسارة أمام الأرجنتين.

سلوفينيا ضد سويسرا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين المنتخبين بالتعادل 0-0 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم أقيمت في ليوبليانا في أكتوبر 2025. وجاءت تلك النتيجة بعد فوز سويسرا 3-0 في مباراة الذهاب في سبتمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، تتفوق سويسرا بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لسلوفينيا وتعادل واحد.