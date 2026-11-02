يستضيف ستراسبورج فريق بريست يوم السبت 21 نوفمبر 2026، على ملعب لا مينو في ستراسبورج.

خلال موسم 2025–2026 من الدوري الفرنسي، حقق بريست فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب لا مينو في نوفمبر 2025. وسرعان ما رد ستراسبورج اعتباره في لقاء الإياب لاحقًا من الموسم نفسه، إذ حقق بدوره فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب فرانسيس لو بلي في مايو 2026.

تقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن حجز تذاكر مباراة ستراسبورج وبريست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ستراسبورج وبريست في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة ستراسبورج وبريست على ملعب لا مينو في ستراسبورج يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

كيف تشتري تذاكر مباراة ستراسبورج وبريست في الدوري الفرنسي؟

فيما يلي الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة ستراسبورج وبريست المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. قنوات النادي الرسمية

منصة بيع التذاكر الرسمية للنادي (راسينج ستراسبورج ألزاس): يُعد موقع ستراسبورج الرسمي لبيع التذاكر الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على تذاكر بالأسعار الرسمية، خصوصًا لمشجعي الفريق المضيف في مدرجات الجمهور العام بملعب لا مينو.

يُعد موقع ستراسبورج الرسمي لبيع التذاكر الخيار الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على تذاكر بالأسعار الرسمية، خصوصًا لمشجعي الفريق المضيف في مدرجات الجمهور العام بملعب لا مينو. شبابيك تذاكر ملعب لا مينو: يمكن أحيانًا شراء التذاكر مباشرة من شبابيك الملعب قبل يوم المباراة، بحسب توافرها، إذا لم تكن جميع التذاكر قد نفدت.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ستراسبورج وبريست في الدوري الفرنسي؟

فيما يلي تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ستراسبورج وبريست المقبلة في الدوري الفرنسي، موزعة بين قنوات النادي الرسمية وسوق إعادة البيع:

1. قنوات النادي الرسمية

المقاعد العادية وفئات الجمهور العام: تتراوح أسعارها عادةً بين 20 و40 يورو ، وتوفر إطلالات عادية على المباراة وأجواءها من خلف المرميين أو من المناطق المخصصة للعائلات في ملعب لا مينو.

تتراوح أسعارها عادةً بين ، وتوفر إطلالات عادية على المباراة وأجواءها من خلف المرميين أو من المناطق المخصصة للعائلات في ملعب لا مينو. المقاعد المميزة والمدرجات الوسطى: تتراوح أسعارها عادةً بين 50 و75 يورو، مقابل زوايا رؤية أفضل لوسط الملعب وراحة أكبر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub تذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع الاقتصادية والفئات الأقل سعرًا: تبدأ من نحو 25 إلى 55 يورو لمقاعد الدخول العام في المدرجات العلوية أو الأقسام المخصصة للعائلات.

تبدأ من نحو لمقاعد الدخول العام في المدرجات العلوية أو الأقسام المخصصة للعائلات. مقاعد المدرجات العلوية والمقاعد المميزة المعاد بيعها: تتراوح أسعارها بين 110 و150 يورو أو أكثر للتذكرة الواحدة، للمقاعد التي تشهد طلبًا مرتفعًا أو المقاعد المتجاورة ذات المواقع الأفضل.

ستراسبورج وبريست في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ستراسبورج وبريست

حقق ستراسبورج فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي، وسجل تسعة أهداف واستقبل أحد عشر هدفًا. وكانت آخر نتائجه الخسارة 1-3 أمام باريس سان جيرمان، كما خسر 2-1 أمام كل من نيس وباريس إف سي خلال تلك الفترة. وجاء فوزه الوحيد بنتيجة 6-2 على تروا، لكن هذا الانتصار يبدو الآن بعيدًا بعدما أعقبته ثلاث هزائم.

حقق بريست فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، علمًا بأن أحد التعادلين جاء في مباراة ودية أمام مونزا. وفي الدوري الفرنسي تحديدًا، كانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ليل، وسبقها فوز مقنع بنتيجة 5-1 على أنجيه. وكان قد خسر أيضًا 2-1 أمام أوكسير و0-1 أمام باريس سان جيرمان في وقت سابق من تلك السلسلة.

ستراسبورج وبريست: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في مايو 2026، وفاز فيها بريست خارج أرضه على ستراسبورج بنتيجة 1-2 في الدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق بريست ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لستراسبورج، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وفاز بريست أيضًا في آخر زيارتين له إلى ملعب لا مينو.