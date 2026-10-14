يستضيف سان لورينزو دي ألماجرو فريق نيولز أولد بويز على ملعب بيدرو بيديجاين، المعروف في أنحاء الأرجنتين باسم «إل نويفو جاسوميترو»، يوم السبت 24 أكتوبر 2026، على أن تنطلق المباراة الساعة 19:15 بتوقيت الأرجنتين المحلي.

متى تنطلق مباراة سان لورينزو ونيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني للمحترفين؟

دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني - الجولة 14 24 أكتوبر 2026 - 18:15

كيفية شراء تذاكر مباراة سان لورينزو ونيولز أولد بويز

البيع الرسمي عبر الإنترنت ( تطبيق سان لورينزو ): يحصل أعضاء النادي ( سوسيوس ) أولًا على أماكن في مدرجات الوقوف ( بوبولاريس ) أو يشترون مقاعد المدرجات الرئيسية المخفّضة ( بلاتياس )، فيما تُطرح المقاعد المتبقية للجمهور العام ( إنفيتادوس ) عبر الإنترنت قبل انطلاق المباراة بنحو 48 إلى 72 ساعة.

شبابيك التذاكر: يمكن شراء التذاكر الورقية مسبقًا من مقر النادي في بويدو (أفينيدا لا بلاتا 1782) خلال الأيام التي تسبق المباراة، أو مباشرةً من شبابيك التذاكر في الملعب عند أفينيدا فاريلا وبيريتو مورينو، بدءًا من نحو أربع ساعات قبل انطلاقها.

باقات يوم المباراة ومنصات إعادة بيع التذاكر: يمكن للزوار القادمين من الخارج حجز باقات منظّمة عبر وكالات الرحلات الكروية تشمل المقاعد والمرشدين يوم المباراة والنقل ذهابًا وإيابًا، أو الحصول على تذاكر معاد بيعها عبر منصات ثانوية موثّقة لبيع التذاكر.

سان لورينزو ضد نيولز أولد بويز في الدوري الأرجنتيني للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى سان لورينزو ونيولز أولد بويز

يدخل سان لورينزو هذه المباراة بعدما حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الأرجنتيني للمحترفين. وكانت آخر نتائجه الفوز على أرضه 1-0 أمام ديبورتيفو ريسترا، ما منحه بعض الارتياح بعد هزيمتين ثقيلتين متتاليتين أمام ديفينسا إي خوستيسيا وبوكا جونيورز. وكشفت الهزيمتان، اللتان استقبل خلالهما خمسة أهداف دون أن يسجل، عن نقاط ضعف دفاعية سيسعى إنسوا إلى معالجتها. وسجل سان لورينزو خمسة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وهي حصيلة تعكس أن الفريق لا يزال يبحث عن الاستقرار هجوميًا ودفاعيًا.

ويصل نيولز أولد بويز بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 1-0 أمام خيمناسيا ميندوزا، لتستمر سلسلة مبارياته دون فوز ويتعثر تقدمه. ويُظهر تعادله السلبي مع لانوس وتعادله 1-1 مع فيليز سارسفيلد خلال تلك الفترة معاناة الفريق في فرض أسلوبه هجوميًا. وسيحتاج فريق كوديلكا إلى استعادة المستوى الذي قاده للفوز 1-0 على أرض بلاتينسي إذا أراد الخروج بشيء من هذه المباراة.

سان لورينزو ضد نيولز أولد بويز: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في أبريل 2026، وانتهت بالتعادل السلبي في الدوري الأرجنتيني للمحترفين، حين استضاف نيولز أولد بويز سان لورينزو في روساريو. واتسمت المواجهات الخمس الأخيرة بينهما بالتقارب؛ إذ فاز نيولز أولد بويز مرتين مقابل فوز واحد لسان لورينزو، فيما انتهت مباراتان بالتعادل. ويبقى فوز نيولز أولد بويز 3-0 في أكتوبر 2023 النتيجة الأكثر حسمًا في المواجهات الأخيرة، بينما حقق سان لورينزو التعادل 1-1 عندما التقى الفريقان في يوليو 2024.