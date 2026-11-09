يستضيف ريال مدريد فريق آيندهوفن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 على ملعب برنابيو في مدريد.

يمتلك ريال مدريد وآيندهوفن تاريخًا أوروبيًا حافلًا يعود إلى عدة عقود، إذ سبق أن تواجها في مواجهات حاسمة بكأس أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس الكؤوس الأوروبية. ومن أبرز مواجهاتهما التاريخية لقاء متوتر في نصف نهائي كأس أوروبا عام 1988، تأهل فيه آيندهوفن بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض قبل أن يرفع الكأس.

متى تنطلق مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة ريال مدريد وآيندهوفن على ملعب برنابيو في مدريد يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 24 نوفمبر 2026 - 15:00 سانتياجو بيرنابيو

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المعتادة المتاحة لشراء تذاكر مشاهدة مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأساسية والأكثر موثوقية هي شراء التذاكر عبر بوابة ريال مدريد الرسمية، حيث تُتاح أولًا لأعضاء النادي (سوسيوس) ومدريديستاس، قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ريال مدريد وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ من نحو 100 يورو لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد العادية، وترتفع إلى 300 إلى أكثر من 400 يورو للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية، بحسب موقعها الدقيق داخل ملعب سانتياجو برنابيو.

تبدأ من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد العادية، وترتفع إلى للمقاعد المميزة في المدرجات السفلية، بحسب موقعها الدقيق داخل ملعب سانتياجو برنابيو. باقات كبار الشخصيات والضيافة الرسمية: تبدأ من نحو 375 يورو وترتفع بحسب المزايا التي تشملها الباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية والمدرجات العلوية: تبدأ من نحو 100 إلى 185 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، وفقًا لطلب السوق.

تبدأ من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرمى، وفقًا لطلب السوق. تذاكر إعادة البيع للمدرجات السفلية والمقاعد المميزة: تتراوح بين 250 يورو وأكثر من 400 يورو بحسب الزيادة في السعر على سوق إعادة البيع.

تتراوح بين بحسب الزيادة في السعر على سوق إعادة البيع. تذاكر إعادة البيع لكبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 320 إلى أكثر من 650 يورو.

ريال مدريد ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال مدريد وآيندهوفن

يدخل ريال مدريد هذه المباراة بعدما فاز بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وكانت خسارته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. وفي آخر مبارياته، فاز على لايبزيج 4-1 في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب على إشبيلية 4-1 في الدوري. وسجل ريال مدريد 14 هدفًا واستقبل خمسة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرة الفريق على التسجيل بغزارة. ويجعل نمط عروضه القوية أوروبيًا هذه المواجهة فرصة مواتية لفريق مورينيو.

فاز آيندهوفن في مباراتين وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة، وسط تذبذب ملحوظ في مستواه. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على بورتو 1-0 في دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر 2-1 أمام أدو دين هاج في الدوري الهولندي. وسجل فريق بوس أربعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، ما يشير إلى احتمال تعرضه لمشكلات دفاعية رغم قدرته على تحقيق النتائج في أوروبا.

ريال مدريد ضد آيندهوفن: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

يقتصر سجل المواجهات المباشرة بين الناديين على مباراة واحدة مسجلة، وهي مباراة ودية استعدادًا للموسم في أغسطس 2007، فاز فيها آيندهوفن خارج أرضه على ريال مدريد 2-1. ولا تتوفر في مجموعة البيانات أي مواجهات رسمية بين الناديين، ما يعني أن مباراة الأحد ستكون لقاءً نادرًا وغير مألوف نسبيًا بين ناديين لم يتواجها كثيرًا في السنوات الأخيرة.