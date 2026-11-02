يستضيف ريال سوسيداد رايو فاليكانو يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

جمعت ريال سوسيداد ورايو فاليكانو مواجهات تنافسية شهدت الكثير من الأهداف، أبرزها تعادلهما المثير 3-3 في آخر لقاء بينهما بالدوري الإسباني، يوم 26 أبريل 2026. وقبل ذلك التعادل الذي شهد ستة أهداف، حقق ريال سوسيداد فوزًا عريضًا بنتيجة 3-1 على رايو فاليكانو في مواجهتهما بدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة ريال سوسيداد ورايو فاليكانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ريال سوسيداد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة ريال سوسيداد ورايو فاليكانو على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 8 نوفمبر 2026 - 10:15 أنويتا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال سوسيداد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني؟

تعتمد طريقة شراء تذاكر مباراة في الدوري الإسباني بين ريال سوسيداد ورايو فاليكانو على الملعب الذي يستضيف اللقاء، إذ يوزع النادي المضيف التذاكر مباشرةً.

1. القنوات الرسمية للناديين

مباريات ريال سوسيداد على أرضه (ريالي أرينا، سان سيباستيان): يمكن شراء التذاكر عبر بوابة ريال سوسيداد الرسمية لبيع التذاكر عبر الإنترنت. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الحجز قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور.

يمكن شراء التذاكر عبر بوابة ريال سوسيداد الرسمية لبيع التذاكر عبر الإنترنت. ويحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الحجز قبل طرح أي مقاعد متبقية للجمهور. مباريات رايو فاليكانو على أرضه (كامبو دي فوتبول دي فاييكاس، مدريد): يمكن شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لرايو فاليكانو. ونظرًا إلى أن ملعب فاييكاس أصغر حجمًا وتقترب فيه المدرجات من أرضية الملعب، فإن التذاكر المتاحة للجمهور تكون محدودة جدًا في كثير من الأحيان مقارنةً بملاعب الدوري الإسباني الأكبر حجمًا.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العامة على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال سوسيداد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة ريال سوسيداد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، بحسب القنوات الرسمية للناديين ومنصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام والمقاعد العادية (خلف المرميين وفي الزوايا): تتراوح الأسعار عادةً بين 25 و50 يورو في مناطق مثل فوندو نورتي وفوندو سور.

تتراوح الأسعار عادةً بين في مناطق مثل فوندو نورتي وفوندو سور. مقاعد الجانب الطويل من الملعب والخط الجانبي (المدرجان الشرقي والرئيسي): تتراوح أسعارها عمومًا بين 40 و90 يورو ، بحسب قرب الموقع من منتصف الملعب وارتفاع مستوى المدرج.

تتراوح أسعارها عمومًا بين ، بحسب قرب الموقع من منتصف الملعب وارتفاع مستوى المدرج. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار خيارات النادي المميزة، التي تشمل دخول الصالات وخدمات تقديم الطعام، عادةً بين 120 و400 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

التذاكر العادية وتذاكر المدرجات العلوية: تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة عمومًا من نحو 45 إلى 60 يورو أو أكثر ، بحسب الطلب والتوافر.

تبدأ أسعار التذاكر الأقل تكلفة عمومًا من نحو ، بحسب الطلب والتوافر. مقاعد الجانب الطويل من الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح أسعار المقاعد متوسطة التكلفة والمواقع المفضلة بمحاذاة الخط الجانبي عادةً بين 90 و250 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعار المقاعد متوسطة التكلفة والمواقع المفضلة بمحاذاة الخط الجانبي عادةً بين . ضيافة كبار الشخصيات وإعادة بيع المقاعد في المواقع المميزة: غالبًا ما تتجاوز أسعار المناطق المخصصة للشركات، والمقاعد المميزة بمحاذاة الخط الجانبي التي نفدت تذاكرها، والعروض التي تشهد طلبًا مرتفعًا 300 إلى 500 يورو أو أكثر.

ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال سوسيداد ورايو فاليكانو

حقق ريال سوسيداد فوزين، دون أي تعادل، وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل ثمانية أهداف واستقبل تسعة. وانتهت آخر مبارياته بخسارته 1-0 أمام أتلتيك بيلباو في لقاء ودي يوم 2 أكتوبر. وفي الدوري الإسباني، فاز خارج أرضه على فالنسيا 2-3 وعلى إلتشي 2-3، لكنه استقبل ثلاثة أهداف دون رد على أرضه أمام أتلتيكو مدريد.

حقق رايو فاليكانو فوزين وتعادل مرة واحدة وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني، وسجل 11 هدفًا واستقبل 13. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 على أرضه أمام أوساسونا. وكان فوزه 2-1 على إسبانيول أفضل نتائجه خلال تلك الفترة، لكن هزيمتيه أمام برشلونة وريال مدريد بنتيجة إجمالية 9-3 تبرزان الفجوة التي تفصله عن أبرز فرق الدوري.

ريال سوسيداد ضد رايو فاليكانو: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهى آخر لقاء بين الناديين بالتعادل 3-3، حين استضاف رايو فاليكانو ريال سوسيداد في الدوري الإسباني يوم 26 أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، يتفوق ريال سوسيداد بفوزين مقابل فوزين لرايو وتعادل واحد. والتقى الفريقان أيضًا في مباراة بكأس ملك إسبانيا في يناير 2025، فاز فيها ريال سوسيداد 3-1 على ملعب ريالي أرينا.