تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مرتقبة، إذ تستعد رومانيا لاستضافة بولندا على ملعب أرينا ناسيونالا في بوخارست. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة مهمة ضمن المجموعة، لها تأثير كبير على فرص الصعود وترتيب البطولة.

جول يقدم كل التفاصيل اللازمة عن تذاكر المباراة، وفئات المقاعد وأسعارها، وكيفية حجز مقعدك.

متى تنطلق مباراة رومانيا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية للمستوى B؟





دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 الملعب الوطني

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر منصة Bilete FRF، وهي البوابة الرسمية للاتحاد الروماني لكرة القدم لبيع تذاكر المباريات التي يستضيفها المنتخب في بوخارست. وينبغي للمشجعين متابعة المنصة الرسمية للحصول على تذاكر الدخول العام عند بدء طرحها للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية تمامًا، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة رومانيا وبولندا؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة عبر بوابة البيع الرسمية من نحو 15 يورو، لمقاعد الدخول العام خلف المرميين في ملعب أرينا ناسيونالا.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 45 يورو، عندما تنفد التذاكر العادية من منافذ البيع الأصلية.

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