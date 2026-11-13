يستضيف راسينغ سانتاندير فريق ديبورتيفو لا كورونيا يوم الأحد 6 ديسمبر 2026 على ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري، في يناير 2026، حقق راسينغ سانتاندير فوزًا خارج أرضه على ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة 1-0. ولم يخسر راسينغ سانتاندير في آخر خمس مواجهات بين الفريقين قبل وصولهما إلى دوري الدرجة الأولى، إذ حقق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر مباراة راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا على ملعب إل ساردينيرو في سانتاندير يوم الأحد 6 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 15 6 ديسمبر 2026 - 09:00 إل ساردينيرو

كيف تشتري تذاكر مباراة راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات شراء تذاكر مباراة راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكن شراء المقاعد مباشرةً بسعرها الأصلي عبر الموقع الرسمي لراسينغ سانتاندير أو بوابة التذاكر التابعة له، لحضور المباراة على ملعب إل ساردينيرو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام العادية: تتراوح أسعارها عادةً بين 40 و70 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . مقاعد النادي المميزة والمستوى السفلي: تتراوح أسعارها عمومًا بين 120 و250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع مقاعد المستوى العلوي وتذاكر الدخول العام: تبدأ أسعارها من نحو 160 إلى 300 يورو .

تبدأ أسعارها من نحو . إعادة بيع مقاعد المستوى السفلي والمقاعد المميزة: تتراوح أسعارها كثيرًا بين 350 وأكثر من 900 يورو.

راسينغ سانتاندير ضد ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى راسينغ سانتاندير وديبورتيفو لا كورونيا

حقق راسينغ سانتاندير ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا خارج أرضه على مالاجا بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، كما تغلب على إسبانيول بنتيجة 2-1 في وقت سابق من هذه السلسلة. وجاءت هزيمتاه أمام ريال مدريد بنتيجة 3-0، وأوساسونا بنتيجة 2-0. وسجل راسينغ خمسة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

حقق ديبورتيفو لا كورونيا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر أربع مباريات له بالدوري الإسباني، وشهدت هذه الفترة أيضًا فوزه على أوريينسي في كأس ملك إسبانيا. وكانت آخر نتائجه الفوز على أوساسونا بنتيجة 2-1، بعدما تعادل مع ليفانتي بنتيجة 1-1 في وقت سابق. وتُبرز هزيمتاه أمام أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد صعوبة مواجهة الفرق الأقوى في المسابقة. وسجل ديبورتيفو سبعة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس.

راسينغ سانتاندير ضد ديبورتيفو لا كورونيا: سجل المواجهات الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في يناير 2026 بدوري الدرجة الثانية الإسباني، حين فاز راسينغ سانتاندير خارج أرضه على ديبورتيفو لا كورونيا بنتيجة 1-0. ويتفوق راسينغ في آخر خمس مواجهات مباشرة بأربعة انتصارات مقابل عدم تحقيق ديبورتيفو أي فوز، إلى جانب تعادل واحد. وأُقيمت المواجهات الخمس جميعها في دوري الدرجة الثانية الإسباني أو دوري الدرجة الأولى الاتحادية.