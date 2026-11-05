تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة، تستضيف فيها جورجيا منتخب المجر على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا الشهير في تبليسي. ويواصل المنتخبان تقدمهما في كرة القدم الأوروبية، ما يجعل هذه المواجهة في دور المجموعات مهمة لكليهما في سعيهما لحصد نقاط تساعدهما على الصعود.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل اللازمة عن الملعب، وفئات أسعار التذاكر، وخطوات حجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة جورجيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تقام مباراة جورجيا والمجر على ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا في تبليسي، ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، على أن تُحدد ساعة انطلاقها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 بوريس بايتشادز

أين يمكن شراء تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الجورجي لكرة القدم، التي تتولى إدارة الطرح المعتاد لتذاكر المباريات الدولية التي تستضيفها تبليسي. وينبغي للمشجعين إنشاء حساب على البوابة الرسمية مبكراً، ليتمكنوا من حجز التذاكر عند فتح البيع للجمهور.

وإذا نفدت التذاكر المطروحة عبر القنوات الرسمية بالكامل، أو لم تتوفر مقاعد في أقسام معينة من الملعب، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة جورجيا والمجر؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 10 إلى 30 يورو لمقاعد الدخول العام في ملعب بوريس بايشادزه دينامو أرينا، بحسب فئة القسم.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستب هب من نحو 234 يورو، عندما تنفد التذاكر العادية المخصصة للجمهور عبر القنوات الرسمية.

جورجيا والمجر في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى جورجيا والمجر

تخوض جورجيا هذه المباراة بعدما حققت فوزين وتعادلين وتلقت هزيمة واحدة في مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياتها فوزاً ودياً 2-0 على البحرين في 5 يونيو 2026، بعد تعادلها 1-1 مع رومانيا قبل ذلك بثلاثة أيام. وفي وقت سابق من عام 2026، تغلبت خارج أرضها على ليتوانيا 2-0 وتعادلت 2-2 مع إسرائيل. وجاءت هزيمتها الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025، حين خسرت 2-1 لتنتهي مشوارها في التصفيات.

وتدخل المجر المباراة أيضاً بسجل يضم فوزين وتعادلاً واحداً وهزيمة واحدة في مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر نتائجها الفوز 3-1 على كازاخستان في مباراة ودية يوم 9 يونيو 2026، بعد انتصارها 2-1 على فنلندا قبل ذلك بأيام قليلة. وتشمل نتائجها الإيجابية الأخيرة تعادلاً سلبياً مع اليونان في مارس 2026 وفوزاً 1-0 على سلوفينيا. أما آخر هزيمة لها فكانت أمام أيرلندا بنتيجة 3-2 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2025.

جورجيا والمجر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى المنتخبان آخر مرة في سبتمبر 2001، عندما فازت جورجيا على المجر 3-1 في تبليسي ضمن تصفيات كأس العالم الأوروبية. أما المباراة الأخرى الوحيدة المسجلة بينهما فأقيمت قبل ذلك بثلاثة أشهر، في يونيو 2001، حين فازت المجر على أرضها 4-1 ضمن التصفيات نفسها. وحقق كل منتخب فوزاً واحداً في المباراتين المسجلتين بينهما.