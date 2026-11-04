يستضيف توتنهام هوتسبير فريق إيبسويتش تاون يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

في مواجهتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز في نوفمبر 2024، حقق إيبسويتش تاون مفاجأة كبيرة بفوزه على توتنهام 2-1 خارج أرضه، ليحصد أول انتصار له في دوري الدرجة الأولى منذ أكثر من عقدين. ورد توتنهام اعتباره لاحقًا في ذلك الموسم، حين سافر إلى ملعب بورتمان رود في فبراير 2025 وحقق فوزًا مريحًا بنتيجة 4-1.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب توتنهام هوتسبير في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 ملعب توتنهام هوتسبير

كيف تشتري تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصات بيع التذاكر الرسمية لتوتنهام هوتسبير أو إيبسويتش تاون، وهو ما يتطلب عادةً عضوية مدفوعة في النادي أو امتلاك تذكرة موسمية، بحسب حجم الطلب وتوافر التذاكر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام للبالغين: تتراوح أسعار التذاكر المشتراة مباشرة عبر النادي عادةً بين 38 و109 جنيهات إسترلينية ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة.

تتراوح أسعار التذاكر المشتراة مباشرة عبر النادي عادةً بين ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة. باقات الضيافة المميزة وتجارب كبار الشخصيات يوم المباراة: تبدأ أسعار التجارب المتاحة عبر القنوات الرسمية للنادي من مستويات أعلى، وغالبًا ما تتجاوز 200 جنيه إسترليني، بحسب خيارات دخول الصالات وتناول الطعام المشمولة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

متوسط أسعار إعادة البيع: تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة عمومًا من نحو 125 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرميين.

تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة عمومًا من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرميين. إعادة بيع التذاكر المميزة وتذاكر كبار الشخصيات: قد تصل أسعار المقاعد المميزة، أو مقاعد المدرجات السفلية القريبة من خط منتصف الملعب، أو المقاعد في القطاعات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، إلى 325 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر، بحسب العرض والطلب في منصات إعادة البيع وقت الشراء.

توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى توتنهام هوتسبير وإيبسويتش تاون

لم يحقق توتنهام أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، إذ تعادل ثلاث مرات وخسر مرتين. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر 2-3 أمام أستون فيلا في مباراة سابقة بالدوري. وشهدت هذه السلسلة أيضًا خسارته 3-1 أمام ليفربول في كأس كاراباو. وسجل توتنهام هدفين فقط خلال المباريات الخمس، واستقبلت شباكه ستة أهداف، ما يعكس معاناته هجوميًا ودفاعيًا.

حقق إيبسويتش فوزين وخسر ثلاثًا من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة 3-2 أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم فوزه في مباراته السابقة 2-1 على فولهام. وسجل الفريق الضيف ثمانية أهداف واستقبلت شباكه عشرة خلال المباريات الخمس، فيما يُظهر انتصاراه قدرته على حصد النقاط عندما تسنح الفرصة.

توتنهام هوتسبير ضد إيبسويتش تاون: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2025، حين استضاف إيبسويتش تاون فريق توتنهام هوتسبير وخسر 1-4 في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، زار توتنهام إيبسويتش في نوفمبر 2024 وخسر 1-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي آخر خمس مواجهات مسجلة بينهما، حقق إيبسويتش فوزين مقابل فوزين لتوتنهام، إلى جانب نتيجة أخرى في مباراة ودية عام 2020 فاز فيها توتنهام 3-0.