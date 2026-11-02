يستضيف تشيلسي فريق ليدز يونايتد يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما، يوم 9 سبتمبر 2026، حقق تشيلسي فوزًا بنتيجة 6-3 على ليدز في ستامفورد بريدج ضمن كأس كاراباو. وقبل تلك المباراة الغزيرة بالأهداف، تغلب تشيلسي على ليدز بصعوبة بنتيجة 1-0 في مواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2026.

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متى تنطلق مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة تشيلسي وليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الشراء مباشرة من نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي هو الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية، لكنه يتطلب عادةً عضوية رسمية في النادي، ويخضع لتوافر التذاكر ونقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة للبيع في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب القنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية للأعضاء البالغين: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 27 و78 جنيهًا إسترلينيًا بحسب المدرج والفئة.

تتراوح أسعارها تقريبًا بين بحسب المدرج والفئة. تذاكر الأعضاء المخفضة والناشئين: تكون أسعارها مخفضة عمومًا، وتتراوح تذاكر الأعضاء من الشباب وكبار السن والناشئين تقريبًا بين 14 و59 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد.

تكون أسعارها مخفضة عمومًا، وتتراوح تذاكر الأعضاء من الشباب وكبار السن والناشئين تقريبًا بين بحسب موقع المقعد. الزيادة في البيع العام: تكون تذاكر الجمهور العام، إذا توفرت بعد تخصيص تذاكر الأعضاء، أعلى بنحو 5 جنيهات إسترلينية من أسعار الأعضاء في فئات المقاعد المقابلة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية والدخول العام: تبدأ من نحو 129 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المدرجات العلوية، مع ارتفاع متوسط الأسعار في السوق عمومًا بحسب الطلب.

تبدأ من نحو لمقاعد المدرجات العلوية، مع ارتفاع متوسط الأسعار في السوق عمومًا بحسب الطلب. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 200 جنيه إسترليني وترتفع بحسب إمكانية دخول صالات الضيافة وترتيب المقاعد المحدد.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تشيلسي وليدز يونايتد

حقق تشيلسي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 2-0 على إيفرتون خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل خمسة أهداف في شباك بورنموث خلال أداء قوي على ملعبه. وكانت الهزيمة بنتيجة 3-0 أمام برينتفورد العثرة الوحيدة في تلك السلسلة. وسجل تشيلسي 15 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، ما يعكس قوته الهجومية وتعثّره الدفاعي من حين لآخر.

حقق ليدز فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل ستة أهداف واستقبل ثمانية. وكانت أحدث نتائجه التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد على ملعب إيلاند رود في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويظل فوزه بنتيجة 4-1 على نيوكاسل أبرز نتائجه خلال تلك الفترة، رغم أن تعادليه المتتاليين أمام كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يشيران إلى ميله لإهدار النقاط حين يُتوقع منه الفوز.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين في كأس كاراباو يوم 9 سبتمبر 2026، حين تغلب تشيلسي على ليدز بنتيجة 6-3 في ستامفورد بريدج. وقبلها، فاز تشيلسي بنتيجة 1-0 في مواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز تشيلسي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لليدز بنتيجة 3-1 على ملعب إيلاند رود في ديسمبر 2025.