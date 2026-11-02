يستضيف تشيلسي ليدز يونايتد يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

في آخر مواجهة بينهما يوم 9 سبتمبر 2026، حقق تشيلسي فوزًا بنتيجة 6-3 على ليدز في ستامفورد بريدج ضمن كأس كاراباو. وقبل تلك المباراة الغزيرة بالأهداف، تفوق تشيلسي أيضًا على ليدز بفوز ضيق 1-0 في مواجهة بكأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2026.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة تشيلسي وليدز يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في لندن، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 ستامفورد بريدج

كيف تشتري تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يُعد الشراء مباشرةً عبر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية، لكنه يتطلب عادةً عضوية رسمية في النادي، ويخضع لتوافر التذاكر ونقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقسّمة بين القنوات الرسمية للنادي وسوق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية للأعضاء البالغين: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 27 و78 جنيهًا إسترلينيًا ، بحسب المدرج وفئة التذكرة.

تتراوح أسعارها تقريبًا بين ، بحسب المدرج وفئة التذكرة. تذاكر الأعضاء بأسعار مخفضة وتذاكر الأعضاء الناشئين: تكون أسعارها مخفضة عمومًا، وتتراوح تذاكر الأعضاء من فئات الشباب وكبار السن والناشئين تقريبًا بين 14 و59 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقعد.

تكون أسعارها مخفضة عمومًا، وتتراوح تذاكر الأعضاء من فئات الشباب وكبار السن والناشئين تقريبًا بين بحسب موقع المقعد. الزيادة على تذاكر البيع العام: يزيد سعر التذاكر المتاحة لعامة الجمهور، إن توفرت بعد تخصيص تذاكر الأعضاء، بنحو 5 جنيهات إسترلينية على أسعار تذاكر الأعضاء في فئات المقاعد المعنية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع المباشر للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

إعادة البيع العادية وتذاكر الدخول العام: تبدأ أسعارها من نحو 129 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية، فيما ترتفع متوسطات الأسعار في السوق عمومًا بحسب الطلب.

تبدأ أسعارها من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية، فيما ترتفع متوسطات الأسعار في السوق عمومًا بحسب الطلب. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 200 جنيه إسترليني وترتفع بحسب إمكانية دخول الصالات وتفاصيل المقاعد.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى تشيلسي وليدز يونايتد

حقق تشيلسي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-0 على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سجل خمسة أهداف في شباك بورنموث خلال مباراة فرض فيها سيطرته على أرضه. وجاءت الهزيمة الوحيدة في تلك الفترة بنتيجة 3-0 أمام برينتفورد. وسجل تشيلسي 15 هدفًا واستقبلت شباكه تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس إنتاجه الهجومي وهفواته الدفاعية من حين إلى آخر.

حقق ليدز فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، وسجل ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد على ملعب إيلاند رود في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويظل فوزه 4-1 على نيوكاسل أبرز نتائجه في تلك الفترة، وإن كان تعادله في مباراتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ومانشستر يونايتد يشير إلى ميله لإهدار النقاط حين يكون متوقعًا منه الفوز.

تشيلسي ضد ليدز يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في كأس كاراباو يوم 9 سبتمبر 2026، حين تغلب تشيلسي على ليدز 6-3 في ستامفورد بريدج. وقبلها، فاز تشيلسي 1-0 في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي في أبريل 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز تشيلسي ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لليدز بنتيجة 3-1 على ملعب إيلاند رود في ديسمبر 2025.