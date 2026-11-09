تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة دولية مهمة، إذ تستعد بولندا لاستضافة السويد على ملعب تارشينسكي أرينا في فروتسواف. ويلتقي المنتخبان الأوروبيان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة، لها تداعيات كبيرة على فرص الصعود ورصيد النقاط في البطولة.

جول يقدم كل التفاصيل اللازمة بشأن تذاكر المباراة وفئات المقاعد وأسعارها وكيفية حجز مقعدك.

متى تنطلق مباراة بولندا والسويد في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تُقام مباراة بولندا والسويد على ملعب تارشينسكي أرينا في فروتسواف، ولم يُحدد موعد انطلاقها بعد.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 استاد الملكي فروكلوف

أين يمكن شراء تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر «Łączy nas piłka»، بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد البولندي لكرة القدم لمباريات المنتخب الوطني. ويُنصح المشجعون بمتابعة المنصة الرسمية لحجز تذاكر الدخول العام عند إتاحتها للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من البيع الرسمي بالكامل، أو لم تعد فئات معينة من المقاعد متاحة على البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بولندا والسويد؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 30 إلى 45 يورو لمقاعد الدخول العام.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستوب هاب من نحو 79 يورو، عندما تنفد التذاكر العادية لدى منافذ البيع الرسمية.

بولندا والسويد في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بولندا والسويد مؤخرًا

حققت بولندا فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقت ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات لها. وانتهت مباراتها الأخيرة بالتعادل 2-2 مع نيجيريا، كما خسرت 0-2 أمام أوكرانيا في مباراة ودية. وكانت الهزيمة 3-2 أمام السويد في تصفيات كأس العالم في وقت سابق من هذا العام انتكاسة أخرى، وإن خفف الفوز على ألبانيا ومالطا من وطأة تلك الحملة. وسجل فريق أوربان سبعة أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

أسفرت مباريات السويد الخمس الأخيرة عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين. وشهدت مشاركتها في كأس العالم فوزًا 5-1 على تونس، لكنها شهدت أيضًا هزيمة 5-1 أمام هولندا وخسارة 3-0 أمام فرنسا في دور الـ32. وتعادلت 1-1 مع اليابان في دور المجموعات، و2-2 مع اليونان في مباراة ودية قبل البطولة. وسجل فريق بوتر 12 هدفًا في تلك المباريات الخمس، لكنه استقبل عشرة أهداف، ما يعكس قدرة الفريق على التسجيل، إلى جانب ثغرات دفاعية ظهرت على أعلى مستوى.

بولندا والسويد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في مارس 2026، حين فازت السويد على بولندا 3-2 في مباراة بتصفيات كأس العالم. وقبل ذلك، فازت بولندا على أرضها أمام السويد 2-0 في مباراة بالتصفيات في مارس 2022. وخلال المواجهات الخمس المسجلة بينهما، تتفوق السويد بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبولندا وانتصار بولندي آخر. كما التقى المنتخبان في يورو 2020، حين فازت السويد 3-2.