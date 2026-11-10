يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ فريق دارمشتات يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026 على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

تعود آخر مواجهتين رسميتين بين الفريقين إلى موسم 2023–24 من الدوري الألماني، وانتهتا بتعادلين شهدَا منافسة شديدة. وتعادل الفريقان 3-3 في مباراة مثيرة على ملعب ميرك شتاديون آم بولينفالتور، معقل دارمشتات، في سبتمبر 2023، قبل أن يتعادلا دون أهداف، 0-0، على ملعب بوروسيا بارك في فبراير 2024.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات في كأس ألمانيا؟

تُقام مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات على ملعب بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026.

كأس ألمانيا - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 14:45 بوروسيا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات في كأس ألمانيا؟

إليكم الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين (السوق الأولية): يمكنكم زيارة الموقعين الرسميين لبوروسيا مونشنجلادباخ، بصفته النادي المستضيف على ملعب بوروسيا بارك، ودارمشتات 98، للاطلاع على البيع المسبق للأعضاء والبيع للجمهور. ويضمن الشراء مباشرة من الناديين الحصول على التذاكر بسعرها الأصلي والدخول بها رسمياً.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً من القنوات الرسمية للناديين، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات كأس ألمانيا المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المخصصة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات في كأس ألمانيا؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات في كأس ألمانيا:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف / أماكن الوقوف الآمنة: من 15 إلى 20 يورو

من 15 إلى 20 يورو المقاعد العادية (المدرجات العلوية والسفلية): من 30 إلى 60 يورو

من 30 إلى 60 يورو باقات كبار الشخصيات / الضيافة: من 150 إلى 300 يورو فأكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو التذاكر بأسعار تحددها مستويات الطلب في السوق:

المقاعد العادية / الدخول العام: من 45 إلى 120 يورو فأكثر

من 45 إلى 120 يورو فأكثر المقاعد المميزة / المقاعد على جانبي الملعب: من 130 إلى 250 يورو فأكثر

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد دارمشتات في كأس ألمانيا: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات

حقق بوروسيا مونشنجلادباخ انتصارين وتعادلاً واحداً وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0:0 مع بادربورن في الدوري الألماني، بعد فوزه 2:0 على كارلسروه في كأس ألمانيا. وكان أبرز نتائج هذه السلسلة الفوز 3:2 خارج أرضه على شتوتجارت في الدوري الألماني، لكن الهزيمتين أمام هوفنهايم (1:2) وكولن (1:2) تعكسان تذبذب المستوى الذي يعمل بليسين على معالجته.

حقق دارمشتات انتصارين وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وكانت نتيجته الأخيرة التعادل 1:1 مع ماجديبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني، كما فاز 2:0 على إلفيرسبيرج في كأس ألمانيا. وتبقى الهزيمة على أرضه 4:0 أمام كارلسروه أسوأ نتائج هذه الفترة، إذ استقبل الفريق عشرة أهداف في المباريات الخمس وسجل سبعة.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد دارمشتات: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2024، حين تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ ودارمشتات 0:0 على ملعب بوروسيا بارك في الدوري الألماني. وقبلها، تعادل الفريقان 3:3 في سبتمبر 2023 عندما استضاف دارمشتات مونشنجلادباخ. ولم يفرض أي منهما تفوقه في آخر خمس مواجهات موثقة، إذ حقق مونشنجلادباخ فوزاً واحداً، ودارمشتات فوزاً واحداً، وانتهت المباريات الثلاث الأخرى بالتعادل.