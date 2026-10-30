يستضيف بوروسيا دورتموند فريق إلفرسبرج يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند.

سبق لبوروسيا دورتموند أن واجه الفريق الرديف لإلفرسبرج في الدرجات الأدنى، وتغلب على فريقه الأول بنتيجة 4-1 في كأس ألمانيا في أكتوبر 1981. وفي الوقت نفسه، أثبت إلفرسبرج أنه منافس صعب في موسمه الأول بالدوري الألماني، وحقق نتائج لافتة أمام أندية عريقة.

دعوا جول يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، يوم السبت 7 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 9 7 نوفمبر 2026 - 09:30 سيجنال إيدونا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج في الدوري الألماني؟

تتوفر أمام الجماهير عدة خيارات رئيسية للحصول على تذاكر مباراة الدوري الألماني المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وإس في إلفرسبرج على ملعب سيجنال إيدونا بارك:

1. القنوات الرسمية للنادي

متجر تذاكر بوروسيا دورتموند الرسمي: الطريقة الأكثر موثوقية والأقل تكلفة لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هي الموقع الرسمي لبوروسيا دورتموند مباشرة. وتُطرح التذاكر عادةً أولًا في مرحلة بيع مسبق حصرية لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، قبل إتاحة المقاعد المتبقية للجمهور العام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين بوروسيا دورتموند وإس في إلفرسبرج بحسب شرائها من القنوات الرسمية للنادي أو من منصات إعادة البيع.

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر المدرجات المخصصة للوقوف (الجدار الأصفر / مناطق الوقوف العامة): يبلغ سعرها عادةً نحو 19,00 € .

يبلغ سعرها عادةً نحو . مقاعد الفئة الرابعة: تبدأ أسعار المقاعد المعتادة في المدرجات العلوية عمومًا من نحو 57,00 € عند شرائها مباشرة من النادي.

تبدأ أسعار المقاعد المعتادة في المدرجات العلوية عمومًا من نحو عند شرائها مباشرة من النادي. مقاعد الفئات من الأولى إلى الثالثة: تتراوح عادةً أسعار المقاعد العادية المميزة في المدرجات السفلية والمتوسطة بين 65,00 € و85,00 € بسعرها الأصلي.

تتراوح عادةً أسعار المقاعد العادية المميزة في المدرجات السفلية والمتوسطة بين بسعرها الأصلي. باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ من نحو 535,50 € للشخص، وتشمل مقاعد مميزة مبطنة وخدمات تقديم الطعام.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر الدخول العام: تبدأ أسعار المقاعد المعتادة لهذه المباراة عمومًا من نحو 50,00 € إلى 70,00 € للمقاعد في المدرجات العلوية أو الأماكن المخصصة للوقوف، بحسب العرض والطلب وقت الشراء.

تبدأ أسعار المقاعد المعتادة لهذه المباراة عمومًا من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو الأماكن المخصصة للوقوف، بحسب العرض والطلب وقت الشراء. إعادة بيع المقاعد الجانبية والمميزة: غالبًا ما ترتفع أسعار المقاعد الجانبية ذات الرؤية الأفضل إلى 100,00 € إلى 180,00 € أو أكثر.

بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج

فاز بوروسيا دورتموند في مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وسجل خلالها 14 هدفًا واستقبل خمسة أهداف. وكانت آخر مبارياته الفوز 1-0 خارج أرضه على شتوتجارت في الدوري الألماني، كما تغلب على فياريال 3-2 في دوري أبطال أوروبا خلال هذه السلسلة. ومن النتائج السابقة في هذه الفترة فوزه 3-0 على بادربورن و3-2 خارج أرضه على هوفنهايم. وحافظ دورتموند على نظافة شباكه في مباراتين من آخر خمس مباريات.

حقق إلفرسبرج فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة. وكانت آخر مبارياته خسارة ودية 2-1 أمام فالدوف مانهايم، بينما انتهت آخر مباراة رسمية له بالتعادل 0-0 مع شالكه 04 في الدوري الألماني. وسبق له خلال هذه الفترة الفوز 4-3 خارج أرضه على بوروسيا مونشنجلادباخ و3-2 على باير ليفركوزن، لكنه خسر أيضًا 2-1 أمام بايرن ميونخ.

بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن آخر خمس مواجهات مباشرة بين بوروسيا دورتموند وإلفرسبرج. وستُضاف معلومات تاريخية أخرى عندما تتوفر.