يستضيف بريست فريق باريس إف سي يوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 على ملعب فرانسيس لو بليه في بريست.

في آخر مواجهة بينهما يوم 3 مايو 2026، حقق باريس إف سي فوزًا كبيرًا على بريست بنتيجة 4-0. وقبل تلك المباراة، فاز باريس إف سي أيضًا خارج أرضه على بريست بنتيجة 2-1 في سبتمبر 2025.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة بريست وباريس إف سي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بريست وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة بريست وباريس إف سي على ملعب فرانسيس لو بليه في بريست، ضمن جدول مباريات الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 27 نوفمبر 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

كيف تشتري تذاكر مباراة بريست وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

إليكم الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة بريست وباريس إف سي في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: الطريقة الأكثر مباشرة وأمانًا للحصول على التذاكر العادية هي عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي المضيف، ستاد بريستوا، إذ تُطرح تذاكر البيع العام عادةً مع اقتراب موعد المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بريست وباريس إف سي في الدوري الفرنسي؟

إليكم خيارات أسعار التذاكر لمباراة بريست وباريس إف سي المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية / الدخول العام: تبدأ من نحو 30 إلى 45 يورو .

تبدأ من نحو . المقاعد الجانبية / بمحاذاة الملعب: تتراوح أسعارها عمومًا بين 45 و80 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات النادي الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستوب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرج العلوي / المقاعد ذات الرؤية المحدودة: تبدأ من نحو 35 إلى 55 يورو.

تبدأ من نحو باقات الضيافة المميزة / كبار الشخصيات: تتراوح أسعارها غالبًا بين 100 وأكثر من 600 يورو، بحسب فئة الضيافة المحددة.

بريست ضد باريس إف سي في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بريست وباريس إف سي

يخوض بريست هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أبرز نتائجه خلال تلك الفترة فوزه على أنجيه بنتيجة 5-1 يوم 10 أكتوبر، لكن هزيمتيه أمام نيس وأوكسير، إلى جانب تعادله مع ليل، تعكس معاناة الفريق في الحفاظ على ثبات مستواه. وسجل عشرة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس.

حقق باريس إف سي فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له. وكان فوزه على رين بنتيجة 4-3 يوم 18 أكتوبر أبرز نتائجه، كما تغلب على ستراسبورج بنتيجة 2-1 في سبتمبر. لكن خسارته أمام لوريان بنتيجة 1-0، وأمام لانس خارج أرضه بنتيجة 2-1، تُظهر أنه لا يزال عرضة للهزيمة. وسجل باريس إف سي ثمانية أهداف واستقبل ستة خلال تلك المباريات الخمس.

بريست وباريس إف سي: سجل المواجهات الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز باريس إف سي على أرضه بنتيجة 4-0 في الدوري الفرنسي يوم 3 مايو 2026. وقبلها، فاز بريست بنتيجة 1-2 عندما حل ضيفًا على باريس إف سي في سبتمبر 2025. وفي المواجهات الخمس المسجلة ضمن البيانات، حقق كل فريق فوزين، مقابل تعادل واحد، وإن كانت نتيجة المواجهة الأخيرة تصب بوضوح في صالح الفريق الضيف.