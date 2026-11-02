يستضيف برشلونة فريق فياريال يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري الإسباني، في فبراير 2026، حقق برشلونة فوزًا مقنعًا بنتيجة 4-1 على فياريال في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وقبل تلك المباراة، حافظ برشلونة على نظافة شباكه خارج أرضه، بعدما تغلب على فياريال 2-0 في ديسمبر 2025.

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متى تبدأ مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني؟

تُقام مباراة برشلونة وفياريال على ملعب سبوتيفاي كامب نو في برشلونة، يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 13 22 نوفمبر 2026 - 08:00 كامب نو

كيف تشتري تذاكر مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة برشلونة وفياريال المقبلة في الدوري الإسباني، تتوفر أمامك عدة خيارات معتادة:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي برشلونة: الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على تذاكر أصلية هي بوابة التذاكر الرسمية لبرشلونة، حيث يمكن للأعضاء والجمهور شراء مقاعد لمباريات ملعب سبوتيفاي كامب نو.

الطريقة الأكثر مباشرة وموثوقية للحصول على تذاكر أصلية هي بوابة التذاكر الرسمية لبرشلونة، حيث يمكن للأعضاء والجمهور شراء مقاعد لمباريات ملعب سبوتيفاي كامب نو. قنوات بيع التذاكر الرسمية لفياريال: إذا كنت تبحث عن تذاكر قسم الفريق الضيف أو عن مقعد في منطقة مشجعيه، فيمكنك الاطلاع على قنوات فياريال الرسمية لمعرفة التذاكر المخصصة لجماهيره.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني؟

إليكم تفاصيل أسعار تذاكر مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الفئة الثالثة (المدرجات العلوية / خلف المرميين): تبدأ من نحو 180 يورو

تبدأ من نحو الفئة الثانية (الزوايا / المقاعد ذات الرؤية المتوسطة): نحو 190 يورو

نحو الفئة الأولى (المدرجات الجانبية / المقاعد المميزة في المستوى السفلي): نحو 225 يورو

نحو خيارات كبار الشخصيات & الضيافة: تبدأ عمومًا من 400 يورو وترتفع بحسب الصالة المحددة ومزايا الباقة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد خلف المرمى والزوايا العلوية: تتراوح أسعارها تقريبًا بين 185 و290 يورو بحسب المقاعد المتاحة في كل صف.

تتراوح أسعارها تقريبًا بين بحسب المقاعد المتاحة في كل صف. المقاعد الجانبية (على امتداد خط التماس): تتراوح أسعارها تقريبًا بين 300 و380 يورو .

تتراوح أسعارها تقريبًا بين . مقاعد المدرج الرئيسي (تريبونا): تتراوح أسعارها تقريبًا بين 360 و450 يورو .

تتراوح أسعارها تقريبًا بين . باقات كبار الشخصيات المعاد بيعها: غالبًا ما تتجاوز 800 يورو للمقاعد المركزية التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى برشلونة وفياريال

فاز برشلونة في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وجاءت هزيمته الوحيدة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-2. وقبل ذلك، حقق فوزًا بنتيجة 2-5 خارج أرضه على ريال بيتيس، وفاز 1-4 على جالطة سراي في أوروبا. وتؤكد نتيجتاه الأخريان خلال هذه السلسلة، الفوز 3-0 على خيتافي على أرضه و1-3 على إشبيلية خارج أرضه، ثبات مستواه محليًا. وسجل برشلونة 15 هدفًا واستقبل تسعة أهداف في تلك المباريات الخمس، وإن كانت أرقام دفاعه قد تأثرت بالخسارة أمام باريس سان جيرمان.

أسفرت مباريات فياريال الخمس الأخيرة عن فوز واحد وتعادل واحد وثلاث هزائم. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-3 أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وقبلها تعادل 0-0 مع إلتشي في الدوري الإسباني. وجاء فوزه الوحيد خلال هذه السلسلة أمام نابولي في أوروبا بنتيجة 3-1، فيما خسر أيضًا 1-0 أمام ريال مدريد في الدوري. وسجل فياريال ثمانية أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس.

برشلونة ضد فياريال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

انتهت آخر مواجهة بين الفريقين بفوز برشلونة على أرضه 4-1 في فبراير 2026. وفي المواجهات المباشرة الخمس الأخيرة، فاز برشلونة ثلاث مرات وفياريال مرتين، وحقق الفريق الضيف الفوز في اثنتين من تلك المباريات. وبلغ مجموع أهداف برشلونة في المواجهات الخمس 15 هدفًا، مقابل 11 هدفًا لفياريال، ما يعكس الطابع الهجومي للمباريات الأخيرة بين الناديين.