يستضيف باريس إف سي فريق أنجيه يوم الأحد 22 نوفمبر 2026 على ملعب جان بوين في باريس.

انتهت آخر مواجهة رسمية بينهما، التي أُقيمت في يناير 2026، بتعادل سلبي بعد مباراة شديدة التنافس. كما التقيا في مباراة ودية قوية ضمن الاستعدادات للموسم في أغسطس 2026، حسمها أنجيه بفوز ضيق بنتيجة 3-2.

إليك من جول كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة باريس إف سي وأنجيه، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة باريس إف سي وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة باريس إف سي وأنجيه على ملعب جان بوين في باريس يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 11 22 نوفمبر 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

كيف تشتري تذاكر مباراة باريس إف سي وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي وأنجيه المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة منصات بيع التذاكر الرسمية لكل من باريس إف سي وأنجيه لمعرفة مواعيد طرح التذاكر الأولية، وخيارات المقاعد العادية، والمبيعات المخصصة للأعضاء.

يمكنك مراجعة منصات بيع التذاكر الرسمية لكل من باريس إف سي وأنجيه لمعرفة مواعيد طرح التذاكر الأولية، وخيارات المقاعد العادية، والمبيعات المخصصة للأعضاء. شباك تذاكر الملعب: قد تتوفر التذاكر مباشرةً في شباك تذاكر ملعب جان بوين خلال الفترة التي تسبق المباراة أو في يومها، بحسب مدى توافرها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة باريس إف سي وأنجيه في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي المقبلة بين باريس إف سي وأنجيه بحسب مصدر شرائها:

1. القنوات الرسمية للناديين

فئات التذاكر العادية والدخول العام: تبدأ عمومًا من نحو 15 إلى 25 يورو للمباريات المصنفة ضمن الفئات العادية.

تبدأ عمومًا من نحو للمباريات المصنفة ضمن الفئات العادية. المقاعد المتوسطة السعر والمقاعد بمحاذاة الملعب: تتراوح أسعارها عادةً بين 30 و50 يورو.

تتراوح أسعارها عادةً بين باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها عمومًا من 100 إلى 180 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات الناديين الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر تتحدد أسعارها وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد المدرجات العلوية وخلف المرمى: تبدأ من 20 إلى 25 يورو عند اعتدال الطلب.

تبدأ من عند اعتدال الطلب. مقاعد الفئة المتوسطة بمحاذاة الملعب: تتراوح أسعارها عادةً بين 45 و95 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . المقاعد المميزة والتذاكر المطروحة قبل المباراة بفترة قصيرة: تتراوح أسعارها في كثير من الأحيان بين 110 و180 يورو فأكثر، بحسب المدة المتبقية حتى يوم المباراة.

باريس إف سي وأنجيه في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى باريس إف سي وأنجيه

حقق باريس إف سي ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وكانت آخر مبارياته الفوز على رين 4-3، بعد خسارته أمام لوريان 1-0 في المباراة السابقة. وقبل ذلك، تغلب على ستراسبورج 2-1 وحقق فوزًا لافتًا خارج أرضه على مارسيليا 3-2. وسجل باريس إف سي ثمانية أهداف واستقبلت شباكه خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس.

عانى أنجيه من تذبذب النتائج، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة أمام مارسيليا 5-2، كما خسر أمام بريست 5-1. وجاء فوزه الوحيد على تروا بنتيجة 2-0، فيما أظهر بعض الصلابة الدفاعية في تعادله السلبي خارج أرضه مع لوهافر في وقت سابق من هذه السلسلة. وسجل أنجيه أربعة أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس.

باريس إف سي وأنجيه: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في مباراة ودية ضمن الاستعدادات للموسم في أغسطس 2026، وفاز فيها أنجيه على باريس إف سي 3-2. أما آخر لقاء رسمي بينهما، فانتهى بالتعادل السلبي على ملعب جان بوين في الدوري الفرنسي في يناير 2026. وفي آخر خمس مواجهات بينهما بجميع المسابقات، فاز باريس إف سي مرتين، وفاز أنجيه مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.