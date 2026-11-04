عند الحديث عن أعظم المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، تحتل مباراة ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مكانة بارزة دائمًا. فقد جذبت اهتمام الجماهير على مدى أجيال، وستواصل ذلك لسنوات طويلة مقبلة.

وتُقام المواجهة المقبلة المرتقبة بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكينسون يوم الأحد 29 نوفمبر، ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

ومع استعداد أسماء بارزة، مثل برادلي باركولا وألكسندر إيزاك وفيرجيل فان دايك وكيرنان ديوسبري هال وجيمس تاركوفسكي، للنزول إلى أرض الملعب، تبدو المواجهة الأخيرة بين عملاقي ميرسيسايد مناسبة أخرى لا ينبغي تفويتها.

لكن كيف يمكنك متابعة كل إثارة الديربي من المدرجات؟ يقدم لك جول جميع خيارات تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول المتاحة، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى يُقام ديربي ميرسيسايد المقبل؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (المدينة) الأحد 29 نوفمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد ليفربول (12:00 بتوقيت غرينتش) التذاكر ملعب هيل ديكينسون (ليفربول) 30 أو 31 يناير الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد إيفرتون (يُحدد لاحقًا) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 نوفمبر مباشرةً عبر القنوات الرسمية للناديين أو من خلال شريك سفر معتمد، إذ لا تُطرح عمليًا تذاكر للبيع للجمهور العام في ديربي ميرسيسايد الذي يشهد طلبًا مرتفعًا، وهو أمر لا يثير الاستغراب.

جماهير صاحب الأرض (حصة إيفرتون) : يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لإيفرتون. وللتأهل، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية سارية في النادي.

: يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر بوابة التذاكر الإلكترونية الرسمية لإيفرتون. وللتأهل، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية سارية في النادي. الجماهير الزائرة (حصة ليفربول): تُباع التذاكر الرسمية للجماهير الزائرة حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفربول للمشجعين المؤهلين الذين يستوفون معايير محددة تتعلق بسجل حضور المباريات خارج الأرض.

طريقة الشراء / فئة الجماهير تاريخ بدء البيع طريقة توزيع التذاكر قرعة جماهير إيفرتون (أعضاء Forever Blue+) الاثنين 2 نوفمبر يسجل الأعضاء في قرعة يُغلق باب الاشتراك فيها يوم الجمعة 6 نوفمبر طرح التذاكر لعموم أعضاء إيفرتون (Forever Blue) بعد انتهاء القرعة تُطرح أي تذاكر مُعادة أو متبقية للبيع لعموم أعضاء Forever Blue بأسبقية الحجز. حصة ليفربول للجماهير الزائرة (المشجعون المؤهلون) الاثنين 9 نوفمبر يمكن للمشجعين المؤهلين الذين لديهم رابط خاص الشراء عبر الإنترنت بين الساعة 1 ظهرًا و5 مساءً

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول (ديربي ميرسيسايد) من سوق إعادة البيع. وتُعد ستب هب من أبرز منصات البيع لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تندرج التذاكر الرسمية لديربي ميرسيسايد (إيفرتون ضد ليفربول) على ملعب هيل ديكينسون ضمن الفئة «أ» لدى إيفرتون.

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول العام لجماهير صاحب الأرض بين 55 و75 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، فيما يبلغ الحد الأقصى لسعر تذاكر الجماهير الزائرة 30 جنيهًا إسترلينيًا، وفق السعر المعتمد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما يلي تفصيل فئات الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة من الفئة «أ» في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيفرتون:

منطقة الجلوس والمدرج سعر تذكرة البالغين التذاكر المخفضة المدرجان الشرقي والغربي (على جانبي خطي التماس) 75 جنيهًا إسترلينيًا من 52 إلى 56 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الجنوبي (الطرف المخصص لجماهير صاحب الأرض الأكثر تشجيعًا / المستوى العلوي) 71 جنيهًا إسترلينيًا 52 جنيهًا إسترلينيًا المدرج الشمالي (الطرف المخصص لجماهير صاحب الأرض خلف المرمى) 67 جنيهًا إسترلينيًا 50 جنيهًا إسترلينيًا مدرج العائلات من 55 إلى 63 جنيهًا إسترلينيًا 19 جنيهًا إسترلينيًا

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب هيل ديكينسون

ملعب هيل ديكينسون هو المقر الحديث لنادي إيفرتون لكرة القدم، ويتسع لـ52,769 متفرجًا ويقع على الواجهة المائية في حوض براملي مور على ضفاف نهر ميرسي بمدينة ليفربول.

افتُتح رسميًا في عام 2025، منهياً ارتباط إيفرتون بملعب جوديسون بارك الذي دام 133 عامًا، ويُعد أحد أكثر الملاعب تقدمًا من الناحية التكنولوجية وتميزًا من الناحية المعمارية في الرياضة البريطانية.

على مدى أكثر من عقدين، سعى إيفرتون بجدية إلى إيجاد بديل حديث لجوديسون بارك المحاط بالعمران. وبعد تعثر مقترحات في كينغز دوك وكيركبي، حصل النادي في عام 2017 على موقع حوض براملي مور شبه المهجور. وبدأ البناء في أغسطس 2021 واكتمل في ديسمبر 2024.

لحظات لا تُنسى على ملعب هيل ديكينسون

إيفرتون تحت 18 عامًا 1-2 ويجان تحت 18 عامًا (فبراير 2025) : أول حدث تجريبي على الملعب، بحضور 10,000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب.

: أول حدث تجريبي على الملعب، بحضور 10,000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب. إيفرتون 2-0 برايتون آند هوف ألبيون (أغسطس 2025) : أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل إليمان نداي الهدف الأول التاريخي في الدوري بصناعة من جاك جريليش.

: أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل إليمان نداي الهدف الأول التاريخي في الدوري بصناعة من جاك جريليش. عطلة ماجيك ويك إند للدوري الممتاز (يوليو 2026): مهرجان ضخم لرياضة دوري الرغبي استمر يومين، واستقطب رقمًا قياسيًا بلغ 82,925 مشجعًا على مدار عطلة نهاية الأسبوع.

استضافة يورو 2028: اختير الملعب بالفعل ليكون أحد أبرز الملاعب المستضيفة لبطولة أمم أوروبا 2028 المقبلة، ومن المقرر أن يستضيف أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

إيفرتون ضد ليفربول: كل ما تحتاج إلى معرفته عن ديربي ميرسيسايد

إيفرتون ضد ليفربول: نتائج المواجهات الأخيرة في ديربي ميرسيسايد

يُعد ديربي ميرسيسايد إحدى أكثر مباريات كرة القدم العالمية عراقةً وحماسةً وشراسةً في التنافس. وتجمع المباراة بين ليفربول وإيفرتون، وتحمل الرقم القياسي لأطول ديربي متواصل في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إذ أُقيمت كل موسم دون انقطاع منذ موسم 1962-63.

حتى أحدث مواجهاتهما، يتفوق ليفربول في السجل التاريخي الإجمالي. فمن أصل 248 مباراة جمعت الفريقين، فاز ليفربول في 102 مباراة، وفاز إيفرتون في 68 مباراة، وانتهت 78 مواجهة بالتعادل.

وأُقيمت آخر مواجهة بين غريمي المدينة في أبريل 2026، حين تغلب ليفربول على إيفرتون 2-1 في أول ديربي ميرسيسايد يُلعب على ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكينسون.