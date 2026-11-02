يستضيف إيفرتون كوفنتري سيتي يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول.

في آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، في يناير 2001، حقق كوفنتري سيتي فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب إيفرتون السابق. ومؤخرًا، التقى الفريقان في مباراة ودية ضمن استعدادات الأندية للموسم في يوليو 2024، وفاز كوفنتري بنتيجة 3-0.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 6 نوفمبر 2026 - 15:00 هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

أمام المشجعين الراغبين في شراء تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز عدة خيارات، بحسب توافر التذاكر والقنوات الرسمية للناديين:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر الناديين رسميًا: الطريقة الأكثر أمانًا والأقل تكلفة هي الشراء مباشرة عبر بوابتي التذاكر الرسميتين لنادي إيفرتون ونادي كوفنتري سيتي. وتُطرح التذاكر على مراحل، بدءًا بأعضاء الناديين وحاملي التذاكر الموسمية، قبل فتح فترات البيع للجمهور أو الأعضاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب جهة البيع وفئة المقاعد والطلب:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية: تبدأ أسعار التذاكر الأصلية عبر بوابتي الناديين الرسميتين عادةً من نحو 30 إلى 70 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد الدخول العام العادية، بحسب الفئة وموقع المقعد داخل الملعب.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من عمليات البيع الأولية عبر الناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

تبدأ أسعار التذاكر المعروضة لهذه المباراة من نحو 70 إلى 100 جنيه إسترليني، بينما يقترب متوسط أسعار إعادة البيع من 193 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب موقع المقعد وتوافر التذاكر.

إيفرتون وكوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيفرتون وكوفنتري سيتي

يخوض إيفرتون هذه المباراة بعدما حقق فوزين وثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا. وكانت آخر مبارياته الفوز على إيبسويتش تاون 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز خلال تلك الفترة على وولفرهامبتون واندررز 1-0 في كأس كاراباو. وتعكس تعادلاته الثلاثة، ومنها التعادل 0-0 مع توتنهام هوتسبير و2-2 مع مانشستر يونايتد، صعوبة التغلب عليه، وإن لم يتمكن دائمًا من تحقيق الفوز.

وعانى كوفنتري كثيرًا، إذ فاز بمباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات له وخسر أربعًا. وجاء فوزه الوحيد خارج أرضه على نوتنجهام فورست بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تلك النتيجة جاءت إلى جانب هزيمة قاسية أمام برايتون بنتيجة 5-0، وخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 3-1 في كأس كاراباو، وهزيمتين أمام مانشستر سيتي وهال سيتي. وسجل فريق لامبارد ثلاثة أهداف فقط في تلك المباريات الخمس، بينما استقبل عشرة أهداف.

إيفرتون وكوفنتري سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين الناديين في مباراة ودية استعدادًا للموسم في يوليو 2024، حين فاز كوفنتري سيتي على إيفرتون بنتيجة 3-0. وقبلها، كانت آخر مواجهة رسمية بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز في يناير 2001، حين فاز كوفنتري خارج أرضه على إيفرتون بنتيجة 1-3. وفي المواجهات المباشرة الخمس المسجلة، فاز كوفنتري ثلاث مرات وإيفرتون مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.