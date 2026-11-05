يستضيف إبسويتش تاون أستون فيلا يوم السبت 28 نوفمبر 2026 على ملعب بورتمان رود في إبسويتش.

اتسمت مواجهاتهما الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتكافؤ، إذ تعادلا في مباراتيهما خلال موسم 2024–25. وانتهت مواجهتهما في سبتمبر 2024 على ملعب بورتمان رود بتعادل مثير 2-2، شهد أهدافًا من الفريقين.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إبسويتش تاون وأستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إبسويتش تاون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة إبسويتش تاون وأستون فيلا على ملعب بورتمان رود في إبسويتش، يوم السبت 28 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 28 نوفمبر 2026 - 12:30 بورتمان رود

كيف تشتري تذاكر مباراة إبسويتش تاون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة إبسويتش تاون وأستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر الناديين رسميًا: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقعين الرسميين لإبسويتش تاون أو أستون فيلا، بحسب توافرها ومتطلبات عضوية النادي ونقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إبسويتش تاون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي تقديرات الأسعار والخيارات المتاحة لتذاكر مباراة إبسويتش تاون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العادية للبالغين: تتراوح عادة بين 28 و48 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب موقع المقعد وتصنيف المباراة الذي يحدده إبسويتش تاون على ملعب بورتمان رود.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من خلال مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعار مقاعد المدرجين العلوي والسفلي من نحو 107 جنيهات إسترلينية فأكثر بسبب ارتفاع الطلب.

تبدأ أسعار مقاعد المدرجين العلوي والسفلي من نحو بسبب ارتفاع الطلب. باقات الضيافة لكبار الشخصيات: تبدأ عمومًا من نحو 356 جنيهًا إسترلينيًا.

إبسويتش تاون وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إبسويتش تاون وأستون فيلا

حقق إبسويتش فوزًا واحدًا وتعادل مرة وخسر ثلاث مرات في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، مسجلًا ستة أهداف ومستقبلًا تسعة. وجاء فوزه الوحيد خلال تلك الفترة على فولهام بنتيجة 2-1 على أرضه، بينما خسر 3-2 أمام مانشستر سيتي و4-2 أمام آرسنال في كأس كاراباو. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع نوتنجهام فورست، وتُبرز خسارتاه المتتاليتان أمام سيتي وإيفرتون في وقت سابق من هذه السلسلة ضعفه أمام فرق النصف العلوي من الجدول.

ويخوض أستون فيلا المباراة بمستوى أفضل بكثير، بعدما فاز بأربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات وتعادل في واحدة فقط. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-1 على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-0 على فنربخشة، وفاز 3-1 على فيكينج في دوري أبطال أوروبا. وتعادل فيلا 2-2 مع برينتفورد في المباراة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا خلال هذه الفترة، وسجل 12 هدفًا في المباريات الخمس.

إبسويتش تاون وأستون فيلا: سجل المواجهات الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في فبراير 2025، حين انتهت مباراتهما على ملعب فيلا بارك بالتعادل 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، انتهت مواجهتهما في سبتمبر 2024 على ملعب بورتمان رود بالتعادل 2-2 أيضًا، ما يعني أن آخر مواجهتين بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهتا بالتعادل. وعلى مدى آخر خمس مواجهات في جميع المسابقات، يملك فيلا السجل الأفضل، إذ تتضمن البيانات انتصارات له في مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، إلى جانب التعادلين في الدوري الإنجليزي الممتاز.