يستضيف إلفرسبيرج فريق فرايبورج يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب أورسافارم أرينا في إلفرسبيرج.

لا يجمع إس في إلفرسبيرج وإس سي فرايبورج تاريخ طويل من المواجهات الرسمية، إذ لم يسبق لهما أن التقيا في مباراة بالدوري الممتاز. ومن أبرز مواجهاتهما السابقة لقاء في كأس ألمانيا في أغسطس 2009، فاز به فرايبورج 2-0، ومباراة ودية في يوليو 2022 انتهت دون أهداف.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إلفرسبيرج وفرايبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إلفرسبيرج وفرايبورج في الدوري الألماني؟

تقام مباراة إلفرسبيرج وفرايبورج على ملعب أورسافارم أرينا في إلفرسبيرج يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 10 21 نوفمبر 2026 - 09:30 Ursapharm-Arena

كيف تشتري تذاكر مباراة إلفرسبيرج وفرايبورج في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين فيردر بريمن وهامبورج، يمكنك استكشاف عدة خيارات بحسب التوافر وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للناديين

منافذ بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك مراجعة منصات التذاكر الرسمية لكل من إس في إلفرسبيرج وإس سي فرايبورج للاطلاع على التذاكر المطروحة للبيع مباشرة، والبيع المسبق للأعضاء، وما تبقى من التذاكر المخصصة لجماهير صاحب الأرض أو الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلفرسبيرج وفرايبورج في الدوري الألماني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني بين إس في إلفرسبيرج وإس سي فرايبورج بحسب شرائها من القنوات الرسمية للناديين أو من منصات إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

مناطق الوقوف والمدرجات غير المخصصة للجلوس: يتراوح السعر الأصلي للتذاكر العادية عادةً بين 15 و20 يورو ، مع توافر تذاكر بأسعار مخفضة للفئات المستحقة.

يتراوح السعر الأصلي للتذاكر العادية عادةً بين ، مع توافر تذاكر بأسعار مخفضة للفئات المستحقة. الفئة الثالثة (المدرجات العامة): تتراوح أسعار تذاكر المقاعد العادية عمومًا بين 20 و50 يورو بحسب القسم والصف المحددين.

تتراوح أسعار تذاكر المقاعد العادية عمومًا بين بحسب القسم والصف المحددين. الفئة الأولى والمقاعد المركزية: تتراوح أسعار المقاعد المميزة على جانبي الملعب أو ذات الرؤية المركزية بين 40 و75 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع مباشرة من الناديين، فإن منصات إعادة البيع مثل ستاب هابب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام أو المدرجات العلوية عمومًا من نحو 55 إلى 110 يورو ، وتتغير بحسب الطلب.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام أو المدرجات العلوية عمومًا من نحو ، وتتغير بحسب الطلب. الأقسام المميزة والأكثر طلبًا: قد ترتفع أسعار المقاعد المركزية المميزة، أو أقسام الضيافة، أو التذاكر المعروضة في اللحظات الأخيرة بأعداد محدودة، ارتفاعًا كبيرًا بحسب التوافر.

إلفرسبيرج ضد فرايبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلفرسبيرج وفرايبورج

حقق إلفرسبيرج فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له. وكان انتصاره الوحيد خلال تلك الفترة بنتيجة 4-3 على أوجسبورج، فيما جاءت الخسارتان أمام يونيون برلين وبايرن ميونخ في بداية سلسلة صعبة ونهايتها. وأظهر الفريق قدرته على التسجيل، لكنه عانى في منع منافسيه من هز شباكه، واستقبل أهدافًا كثيرة في مبارياته التي خسرها.

وتعكس آخر خمس مباريات لفرايبورج صورة أكثر إيجابية، إذ حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-1 أمام باير ليفركوزن، لكنه قبل ذلك تغلب على إف كيه يابلونيتس 3-2 في دوري المؤتمر، وعلى شالكه 04 بنتيجة 2-1 في الدوري الألماني. وسجل فرايبورج 12 هدفًا واستقبل تسعة أهداف خلال تلك المباريات الخمس، ما يعكس نهجه الهجومي، رغم إمكانية اختراق دفاعه، وقدرته المستمرة على إيجاد طريقه إلى المرمى.

إلفرسبيرج ضد فرايبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

نادرًا ما التقى الناديان في مباريات رسمية. وكانت أحدث مواجهة موثقة بينهما في كأس ألمانيا في أغسطس 2009، حين فاز فرايبورج خارج أرضه على إلفرسبيرج 2-0. وانتهت مباراة ودية جمعتهما في يوليو 2022 دون أهداف. ومع تسجيل مواجهتين فقط بين الفريقين، لا يوجد نمط واضح يمكن استخلاصه من سجل المواجهات المباشرة، وتمثل مباراة الدوري الألماني هذه أول لقاء بين الناديين في دوري الدرجة الأولى.