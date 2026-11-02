يستضيف إلتشي ريال بيتيس يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على ملعب إستاديو مارتينيز فاليرو في إلتشي.

في آخر خمس مواجهات مباشرة بين الفريقين في جميع المسابقات، تفوق ريال بيتيس بأربعة انتصارات وتعادل واحد. وأقيمت أحدث مباراة رسمية بينهما في الدوري الإسباني يوم 12 مايو 2026، وحقق فيها ريال بيتيس فوزًا صعبًا على أرضه بنتيجة 2-1.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة إلتشي وريال بيتيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إلتشي وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة إلتشي وريال بيتيس على ملعب إستاديو مارتينيز فاليرو في إلتشي، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 12 8 نوفمبر 2026 - 08:00 مانويل مارتينيز فاليرو

كيف تشتري تذاكر مباراة إلتشي وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

إليك الخيارات والطرق الرئيسية لشراء تذاكر مباراة إلتشي وريال بيتيس في الدوري الإسباني، بحسب ما إذا كانت المباراة تقام على ملعب إلتشي أو ملعب ريال بيتيس:

1. القنوات الرسمية للناديين

إلتشي (إستاديو مارتينيز فاليرو): يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصة إلتشي للتذاكر. وتُتاح التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل طرحها للبيع للجمهور.

يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر منصة إلتشي للتذاكر. وتُتاح التذاكر عادةً لأعضاء النادي أولًا، قبل طرحها للبيع للجمهور. ريال بيتيس (إستاديو دي لا كارتوخا): يمكن الحصول على تذاكر المباريات التي تُقام على أرضه عبر الموقع الرسمي لريال بيتيس.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إلتشي وريال بيتيس في الدوري الإسباني؟

إليك تفصيل أسعار تذاكر مباراة إلتشي وريال بيتيس في الدوري الإسباني عبر القنوات الرسمية للناديين وأسواق إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية (خلف المرميين): من 20 إلى 90 يورو، بحسب النادي المستضيف ومستوى المقاعد في الملعب.

من 20 إلى 90 يورو، بحسب النادي المستضيف ومستوى المقاعد في الملعب. تذاكر الدخول العام العادية (المدرجات الجانبية): من 35 إلى 130 يورو للمقاعد العادية في الأقسام متوسطة المستوى.

من 35 إلى 130 يورو للمقاعد العادية في الأقسام متوسطة المستوى. المدرج الرئيسي والمقاعد المميزة: من 70 إلى 200 يورو للمقاعد ذات الرؤية المركزية، عند شرائها مباشرة من منصات الناديين.

من 70 إلى 200 يورو للمقاعد ذات الرؤية المركزية، عند شرائها مباشرة من منصات الناديين. باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 200 إلى أكثر من 650 يورو للمقصورات المميزة وخدمات تقديم الطعام يوم المباراة.

2. أسواق إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأساسية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

مقاعد إعادة البيع في المستوى السفلي أو المدرجات العلوية: من 25 إلى 45 يورو للتذاكر العادية أو ذات الرؤية المحدودة التي يعرضها حاملو التذاكر الموسمية.

للتذاكر العادية أو ذات الرؤية المحدودة التي يعرضها حاملو التذاكر الموسمية. متوسط أسعار السوق للمباراة: من 130 إلى 320 يورو للمقاعد المرغوبة في الأقسام متوسطة المستوى، بحسب الطلب الحالي في السوق وترتيب الفريقين.

للمقاعد المرغوبة في الأقسام متوسطة المستوى، بحسب الطلب الحالي في السوق وترتيب الفريقين. مقاعد إعادة البيع المميزة ومرتفعة الطلب: من 350 إلى أكثر من 450 يورو للمقاعد ذات الرؤية المركزية على طول الملعب أو للمباريات الكبرى، عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأساسية.

إلتشي ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إلتشي وريال بيتيس

عانى إلتشي من تذبذب نتائجه، إذ حقق فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإسباني. وكانت أحدث نتائجه الخسارة أمام إسبانيول بنتيجة 1-3، كما خسر بنتيجة 2-3 أمام كل من ريال مدريد وريال سوسيداد خلال تلك الفترة. ومنحه التعادل مع أتلتيك بلباو بعض الارتياح، لكن شباك إلتشي استقبلت أهدافًا كثيرة ولم يحقق سوى فوز واحد، بنتيجة 3-2 على راسينج سانتاندير.

يقدم ريال بيتيس مستويات قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات رسمية له وتعادل في واحدة. وانتهت أحدث مبارياته بالتعادل 1-1 مع ديبورتيفو لا كورونيا في الدوري الإسباني، لكنه قبل ذلك تغلب على خيتافي 1-0، وفاز خارج أرضه على فياريال 2-1، وهزم ليل 3-2 في دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز على ريال مدريد 1-0. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بيتيس ستة أهداف واستقبل ثلاثة.

إلتشي ضد ريال بيتيس: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الفريقان آخر مرة في الدوري الإسباني يوم 12 مايو 2026، حين فاز ريال بيتيس على إلتشي 2-1 على أرضه. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات بينهما، كان بيتيس الطرف المتفوق، إذ فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة ولم يخسر أيًا منها. وكانت أفضل نتيجة حققها إلتشي خلال تلك الفترة التعادل 1-1 على أرضه في أغسطس 2025.