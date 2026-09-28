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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoإيرلندا الشمالية
ويندسور بارك
team-logoالمجر
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نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
إيرلندا الشمالية
المجر

أيرلندا الشمالية تستضيف المجر في مواجهة ضمن دوري الأمم الأوروبية B. إليك كيفية الحصول على تذاكرك

تستضيف أيرلندا الشمالية منتخب المجر على ملعب وندسور بارك في بلفاست يوم الاثنين 28 سبتمبر، في افتتاح مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026-27 ضمن المستوى الثاني، المجموعة الثانية، إلى جانب أوكرانيا وجورجيا. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست خلال نوفمبر.

وستسعى أيرلندا الشمالية إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضها في ملعبها الوطني المعروف بأجوائه الحماسية وتقاربه الشديد، بينما يصل منتخب المجر بعد سلسلة واعدة مؤخرًا تحت قيادة ماركو روسي. ومع وجود أوكرانيا وجورجيا أيضًا في المنافسة، فقد تكتسب هذه المواجهة المبكرة أهمية كبيرة مع نهاية دور المجموعات.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

أين يمكن شراء تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

تُطرح تذاكر مواجهة بلفاست أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم (IFA)، مع منح الأولوية عادةً لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد المجري لكرة القدم (MLSZ) الوجهة الأولى المماثلة لمباراة الإياب في بودابست.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

  • البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب
  • سعة محدودة – يتسع وندسور بارك لما يزيد قليلًا على 18,000 متفرج، ما يجعله أحد أصغر الملاعب في المستوى الثاني، وهي مباراة قد تنفد تذاكرها سريعًا
  • السوق الثانويةTicombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

ونظرًا إلى السعة المحدودة لملعب وندسور بارك، يُنصح بشدة بالحجز المبكر، خصوصًا لمواجهة بلفاست.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أيرلندا الشمالية ضد المجر؟

تبدأ الأسعار الرسمية لمواجهة بلفاست عبر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم من نحو 80 يورو، مع توفر كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متاحة. أما الأسعار الرسمية لمواجهة بودابست عبر الاتحاد المجري لكرة القدم فتبدأ من نحو 65 يورو.

Ticombo هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت، مع بدء أسعار السوق الثانوية حاليًا لمواجهة بلفاست عند مستويات أعلى بكثير، نظرًا إلى السعة المحدودة للملعب والطلب القوي المبكر.

وكما هو الحال مع أي مباراة تُقام على ملعب ذي سعة صغيرة، يمكن أن تتغير الأسعار سريعًا مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت مبكر يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

أيرلندا الشمالية ضد المجر في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أيرلندا الشمالية والمجر

أيرلندا الشمالية

أيرلندا الشمالية - المستوى

إيطاليا
خ2-0
ويلز
ت1-1
غينيا
ف1-0
فرنسا
خ3-1
جورجيا
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
المجر

المجر - المستوى

سلوفينيا
ف1-0
اليونان
ت0-0
فنلندا
ف2-1
كازاخستان
ف3-1
أوكرانيا
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

أيرلندا الشمالية ضد المجر: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إيرلندا الشماليةتعادلالمجر
1
1
3
المباريات الودية
إيرلندا الشمالية badge
إيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
0
المجر badge
المجر
المجر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
إيرلندا الشمالية badge
إيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
1
المجر badge
المجر
المجر
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا
المجر badge
المجر
المجر
1
إيرلندا الشمالية badge
إيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
2
انتهت
المباريات الودية
إيرلندا الشمالية badge
إيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
0
المجر badge
المجر
المجر
2
انتهت
المباريات الودية
إيرلندا الشمالية badge
إيرلندا الشمالية
أيرلندا الشمالية
0
المجر badge
المجر
المجر
1
انتهت
3الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5


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