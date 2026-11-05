يستضيف أوكسير فريق مارسيليا يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب ستاد دي لابيه ديشان في أوكسير.

أُقيمت آخر مواجهة بينهما في الدوري في مارس 2026، حين حقق مارسيليا فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 1-0. وقبل تلك المباراة المتكافئة، فاز مارسيليا أيضًا على أوكسير بنتيجة 1-0 دون أن تهتز شباكه على ملعب ستاد دي لابيه ديشان في نوفمبر 2025.

تقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أوكسير ومارسيليا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أوكسير ومارسيليا في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة أوكسير ومارسيليا على ملعب ستاد دي لابيه ديشان في أوكسير، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 09:00 ابي ديشان

كيف تشتري تذاكر مباراة أوكسير ومارسيليا في الدوري الفرنسي؟

فيما يلي الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة أوكسير ومارسيليا في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: هي الوسيلة الأساسية والأكثر أمانًا. يمكنكم زيارة منصة بيع التذاكر الرسمية لنادي أوكسير لشراء تذاكر المباراة مباشرة. وقد يتطلب ذلك إنشاء حساب لدى النادي أو الاشتراك في إحدى فئات العضوية، خصوصًا أن المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام فرق كبيرة زائرة مثل مارسيليا غالبًا ما تُطرح تذاكرها للأعضاء أولًا خلال فترات أولوية الشراء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوكسير ومارسيليا في الدوري الفرنسي؟

فيما يلي خيارات أسعار التذاكر لمباراة أوكسير ومارسيليا المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرجات خلف المرميين: تبدأ الأسعار من نحو 15 إلى 30 يورو للمباريات العادية، لكن السعر الأساسي للتذاكر قد يقترب من 35 إلى 50 يورو في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام فرق كبيرة زائرة مثل مارسيليا.

تبدأ الأسعار من نحو للمباريات العادية، لكن السعر الأساسي للتذاكر قد يقترب من في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام فرق كبيرة زائرة مثل مارسيليا. المقاعد عند الزوايا وفي الأقسام المتوسطة: تتراوح الأسعار عمومًا بين 40 و75 يورو ، بحسب موقع القسم وزاوية الرؤية.

تتراوح الأسعار عمومًا بين ، بحسب موقع القسم وزاوية الرؤية. المقاعد على جانبي الملعب: تتراوح أسعارها الاسمية بين 80 و120 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها الاسمية بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها عمومًا بين 150 و250 يورو أو أكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات العلوية وإعادة البيع العامة: تبدأ الأسعار من نحو 50 إلى 110 يورو ، بحسب سرعة نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

تبدأ الأسعار من نحو ، بحسب سرعة نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية. تذاكر إعادة البيع العادية للمقاعد الجانبية وعند الزوايا: تتراوح أسعارها عمومًا بين 110 و160 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المقاعد المميزة في المدرجات السفلية والأقسام الأكثر طلبًا: تتراوح أسعارها بين 160 و250 يورو أو أكثر.

أوكسير ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أوكسير ومارسيليا الأخيرة

حقق أوكسير فوزين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع لو مان، بعدما فاز قبلها خارج أرضه على لوهافر بنتيجة 3-1. وكانت الخسارة أمام رين بنتيجة 4-1 أسوأ نتائجه خلال هذه السلسلة، وإن كان فوزه على كليرمون فوت وبريست يُظهر قدرته على تحقيق النتائج. وسجل أوكسير 12 هدفًا واستقبل 11 هدفًا خلال المباريات الخمس.

حقق مارسيليا ثلاثة انتصارات وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز على لوهافر بنتيجة 4-3 في الدوري الفرنسي، في مباراة تقدم فيها 4-0 قبل أن ينجو من ضغط منافسه في الدقائق الأخيرة. وجاء ذلك بعد خسارته 1-0 أمام شتورم جراتس في الدوري الأوروبي، فيما أظهر فوزه خارج أرضه على أنجيه بنتيجة 5-2 في وقت سابق من هذه السلسلة القدرات الهجومية التي يمتلكها الفريق. وسجل مارسيليا 14 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس.

أوكسير ضد مارسيليا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين في مارس 2026، حين فاز مارسيليا على أرضه بنتيجة 1-0 في الدوري الفرنسي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق مارسيليا ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لأوكسير وتعادل واحد، لكن فوز أوكسير على أرضه بنتيجة 3-0 في فبراير 2025 يذكّر بأن نتيجة هذه المواجهة ليست مضمونة حين تُقام على ملعب ستاد دي لابيه ديشان.