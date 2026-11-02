يستضيف أوجسبورج ماينز 05 يوم الأحد 22 نوفمبر 2026، على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في أوجسبورج.

وجاءت آخر مواجهة رسمية بينهما في 7 فبراير 2026، حين حقق ماينز فوزًا مريحًا بنتيجة 2-0 على أوجسبورج في ملعب ميوا أرينا. وقبل ذلك، تفوق ماينز أيضًا على أوجسبورج خارج أرضه في سبتمبر 2025، محققًا فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أوجسبورج وماينز 05، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أوجسبورج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

تقام مباراة أوجسبورج وماينز 05 على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا في أوجسبورج يوم الأحد 22 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 10 22 نوفمبر 2026 - 09:30 إس جي إل أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة أوجسبورج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة أوجسبورج وماينز 05 المقبلة في الدوري الألماني، يمكنك الاختيار من عدة طرق، بحسب توافر التذاكر وما تفضله:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر العادية مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي أوجسبورج، أو عبر نادي ماينز 05 إذا كنت ستسافر لتشجيع الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر دخول عادية في منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عندما تنفد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج وماينز 05 في الدوري الألماني؟

فيما يلي تفصيل أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج وماينز 05 المقبلة في الدوري الألماني، موزعةً بين قنوات البيع الرسمية الأولية للناديين ومنصات إعادة بيع التذاكر:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف (مدرجات أصحاب الأرض ومجموعات الألتراس): من 14 إلى 18 يورو

من 14 إلى 18 يورو الفئة الثالثة (الزوايا والمستويات العلوية): من 49 إلى 55 يورو

من 49 إلى 55 يورو الفئة الثانية (المدرجات الجانبية والأقسام العائلية): 58 يورو

58 يورو الفئة الأولى (المدرج الرئيسي والمقاعد المميزة): من 66 إلى 75 يورو

من 66 إلى 75 يورو التذاكر المخفضة (للأطفال والطلاب وكبار السن): من 13 إلى 46 يورو بحسب فئة المقاعد

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأولية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد الأقل سعرًا وتذاكر الدخول العامة المعاد بيعها: من 40 إلى 60 يورو

من 40 إلى 60 يورو المقاعد القريبة من خط وسط الملعب وذات الرؤية المميزة المعاد بيعها: من 80 إلى 150 يورو أو أكثر

من 80 إلى 150 يورو أو أكثر باقات إعادة البيع مرتفعة الطلب وباقات كبار الشخصيات: من 200 إلى 500 يورو أو أكثر، بحسب توافرها في السوق والموقع الدقيق للمقعد

أوجسبورج ضد ماينز 05 في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوجسبورج وماينز 05

يدخل أوجسبورج هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-3 أمام إلفرسبيرج في الدوري الألماني، كما خسر على أرضه 3-2 أمام فيردر بريمن خلال هذه السلسلة. ومن أبرز نتائجه الإيجابية التعادل 2-2 مع بايرن ميونخ على أرض الأخير، والتعادل بالنتيجة نفسها أمام باير ليفركوزن. وسجل أوجسبورج عشرة أهداف واستقبل ثمانية في تلك المباريات الخمس، ما يعكس قدرته على التسجيل، لكنه لم يثبت بعد صلابته الدفاعية.

حقق ماينز 05 ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-3 أمام باير ليفركوزن، لكنه فاز قبلها 1-0 على شالكه 04 خارج أرضه، وحقق فوزًا بنتيجة 4-3 خارج أرضه على بوروسيا مونشنجلادباخ. وسجل ماينز 13 هدفًا واستقبل ثمانية خلال هذه السلسلة، ليكون من بين أكثر فرق الدوري تسجيلًا للأهداف في تلك الفترة.

أوجسبورج ضد ماينز 05: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الناديين في فبراير 2026، حين فاز ماينز 05 على أرضه بنتيجة 2-0 في الدوري الألماني. ويتفوق ماينز في آخر خمس مواجهات مباشرة، بعدما فاز بثلاث منها، بينها انتصاره 4-1 في أوجسبورج في سبتمبر 2025، وفوزه 3-2 في أوجسبورج في سبتمبر 2024. أما فوز أوجسبورج الوحيد خلال هذه السلسلة فكان بنتيجة 1-0، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل السلبي.