يستضيف أستون فيلا سندرلاند يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

تفوق أستون فيلا في المواجهات المباشرة الأخيرة، إذ لم يخسر في آخر أربع مباريات أمام سندرلاند. وشهدت آخر مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 19 أبريل 2026، مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف على ملعب فيلا بارك، وانتهت بفوز أستون فيلا بفارق ضئيل 4-3.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة أستون فيلا وسندرلاند على ملعب فيلا بارك في برمنغهام، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

فيما يلي الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر موقعي أستون فيلا وسندرلاند الرسميين لبيع التذاكر، وهي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على مقاعد بالسعر الأصلي، وفقًا لشروط العضوية أو نقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو من سوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام للبالغين: تتراوح عادةً بين 49 و99 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . التذاكر المخفضة: تتراوح الأسعار المخفضة لكبار السن (66 عامًا فأكثر)، والشباب (أقل من 21 عامًا)، وأفراد القوات المسلحة عمومًا بين 41 و89 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح الأسعار المخفضة لكبار السن (66 عامًا فأكثر)، والشباب (أقل من 21 عامًا)، وأفراد القوات المسلحة عمومًا بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية وتجارب الصالات في يوم المباراة من أكثر من 130 جنيهًا إسترلينيًا، وقد ترتفع كثيرًا بحسب مستوى الطعام والمقاعد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من المبيعات المباشرة للناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو 71 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف طرفي الملعب، بحسب مستوى الطلب العام.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو خلف طرفي الملعب، بحسب مستوى الطلب العام. مقاعد إعادة البيع المميزة: تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة من جانبي الملعب أو المقاعد في المدرجات السفلية الأقرب إلى أرضية الملعب غالبًا بين 200 و400 جنيه إسترليني أو أكثر.

أستون فيلا ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أستون فيلا وسندرلاند

يدخل أستون فيلا هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على نيوكاسل يونايتد خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتصاره 6-0 على فنربخشة في دوري أبطال أوروبا. وحقق فيلا أيضًا فوزًا بنتيجة 2-3 على توتنهام هوتسبير خارج أرضه خلال تلك الفترة. وسجل 14 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في المباريات الخمس، وكان التعادل 2-2 مع برينتفورد المرة الوحيدة التي أهدر فيها نقاطًا.

أما سندرلاند، فيخوض المباراة بعدما حقق انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر مبارياته خسارته 2-0 أمام بورنموث خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 1-2 على تورينسي خارج أرضه في الدوري الأوروبي. وسجل فريق لو بريس سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال المباريات الخمس، فيما تبرز هزائمه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث وبرايتون ومانشستر سيتي تذبذب مستواه محليًا.

أستون فيلا ضد سندرلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 أبريل 2026، حين فاز أستون فيلا على سندرلاند 4-3 على ملعب فيلا بارك في مباراة غزيرة الأهداف. وقبلها، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب النور في سبتمبر 2025. ويتفوق فيلا في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، ومن بينها مباراتان في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي عامي 2017 و2018 فاز بهما فيلا.