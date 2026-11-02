يستضيف أستون فيلا فريق سندرلاند يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنجهام.

تفوق أستون فيلا في المواجهات المباشرة الأخيرة، إذ لم يخسر في آخر أربع مباريات أمام سندرلاند. وشهدت أحدث مواجهة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 19 أبريل 2026، مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف على ملعب فيلا بارك، وانتهت بفوز أستون فيلا بصعوبة 4-3.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة أستون فيلا وسندرلاند على ملعب فيلا بارك في برمنجهام، يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 21 نوفمبر 2026 - 10:00 فيلا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليكم الخيارات الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند:

1. القنوات الرسمية للناديين

مواقع بيع التذاكر الرسمية للناديين: يمكنكم شراء التذاكر مباشرة عبر موقعي أستون فيلا وسندرلاند الرسميين لبيع التذاكر، وهي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على المقاعد بسعرها الأصلي، وفقًا لشروط العضوية أو نقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن في كثير من الأحيان العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب شرائها عبر القنوات الرسمية للناديين أو سوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام للبالغين: تتراوح عادةً بين 49 و99 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح عادةً بين . التذاكر المخفضة: تتراوح أسعارها المخفضة لكبار السن، من تبلغ أعمارهم 66 عامًا فأكثر، والشباب دون 21 عامًا، وأفراد القوات المسلحة عمومًا بين 41 و89 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها المخفضة لكبار السن، من تبلغ أعمارهم 66 عامًا فأكثر، والشباب دون 21 عامًا، وأفراد القوات المسلحة عمومًا بين . باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ أسعار باقات الضيافة الرسمية وتجارب الصالات يوم المباراة من أكثر من 130 جنيهًا إسترلينيًا، وقد ترتفع كثيرًا بحسب مستوى خدمات الطعام والمقاعد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر من القنوات الرسمية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع العادية: تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو 71 جنيهًا إسترلينيًا لمقاعد المستوى العلوي أو جانب الملعب القصير، بحسب مستوى الطلب الإجمالي.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام المعروضة عادةً من نحو لمقاعد المستوى العلوي أو جانب الملعب القصير، بحسب مستوى الطلب الإجمالي. المقاعد المميزة المعاد بيعها: تتراوح أسعار المقاعد ذات الإطلالة المميزة على طول الملعب، أو مقاعد المستوى السفلي الأقرب إلى أرضيته، غالبًا بين 200 وأكثر من 400 جنيه إسترليني.

أستون فيلا ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاجون إلى معرفته

مستوى أستون فيلا وسندرلاند

يدخل أستون فيلا هذه المباراة بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 خارج أرضه على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تغلب على فنربخشة 6-0 في دوري أبطال أوروبا. وحقق فيلا أيضًا فوزًا خارج أرضه على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-3 خلال هذه السلسلة. وسجل 14 هدفًا واستقبل خمسة أهداف في المباريات الخمس، ولم يفقد نقاطًا إلا في تعادله 2-2 مع برينتفورد.

يخوض سندرلاند المباراة بعدما حقق فوزين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث مبارياته الخسارة 2-0 خارج أرضه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه 1-2 خارج أرضه على تورينسي في الدوري الأوروبي. وسجل فريق لو بريس سبعة أهداف واستقبل تسعة خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، فيما أبرزت هزائمه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث وبرايتون ومانشستر سيتي تذبذب مستواه محليًا.

أستون فيلا ضد سندرلاند: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 19 أبريل 2026، حين فاز أستون فيلا على سندرلاند 4-3 على ملعب فيلا بارك في مباراة شهدت غزارة تهديفية. وقبلها، تعادل الفريقان 1-1 على ملعب النور في سبتمبر 2025. ويتفوق فيلا في سجل آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، والتي تشمل أيضًا مباراتين في دوري البطولة الإنجليزية عامي 2017 و2018 فاز بهما فيلا.