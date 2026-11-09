يستضيف أتلتيكو مدريد فريق فايكينج يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، على ملعب رياض إير متروبوليتانو في مدريد.

يدخل الفريق الإسباني مرحلة الدوري ساعيًا للاستفادة من خبرته الأوروبية الواسعة على ملعب رياض إير متروبوليتانو. في المقابل، يواجه نادي فايكينج النرويجي تحديات جدول دوري أبطال أوروبا الموسّع أمام فرق القارة الكبرى.

متى تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج على ملعب رياض إير متروبوليتانو في مدريد يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 25 نوفمبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك زيارة الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد للاطلاع على مبيعات التذاكر للجمهور، وإمكانية الشراء لأعضاء النادي، وتوافر المقاعد في المدرجات المخصصة لصاحب الأرض على ملعب رياض إير متروبوليتانو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المخصصة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج في دوري أبطال أوروبا؟

إليك الأسعار التقديرية للتذاكر بحسب الفئة في مباراة أتلتيكو مدريد وفايكينج إف كيه بدوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية / الدخول العام (الفئات 2-4): من 55 إلى 150 يورو، بحسب مستوى المدرج وموقعه في الملعب.

من 55 إلى 150 يورو، بحسب مستوى المدرج وموقعه في الملعب. المقاعد المميزة / الفئة الأولى: من 160 إلى 300 يورو للمقاعد ذات الرؤية الممتازة على امتداد جانبي الملعب وفي المستويات السفلية من المدرجات.

من 160 إلى 300 يورو للمقاعد ذات الرؤية الممتازة على امتداد جانبي الملعب وفي المستويات السفلية من المدرجات. باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 320 إلى أكثر من 500 يورو، بحسب مستوى خدمات الضيافة وتقديم الطعام المشمولة يوم المباراة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية التي يبيعها النادي مباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

المستوى العلوي / الدخول العام: من 45 إلى 95 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية والمقاعد العامة ذات الرؤية الشاملة.

من 45 إلى 95 يورو للمقاعد في المدرجات العلوية والمقاعد العامة ذات الرؤية الشاملة. المستوى الأوسط / المقاعد الجانبية: من 100 إلى 240 يورو للمقاعد التي توفر رؤية متوازنة على جانبي الملعب.

من 100 إلى 240 يورو للمقاعد التي توفر رؤية متوازنة على جانبي الملعب. المستوى السفلي والأقسام المميزة: من 250 إلى أكثر من 380 يورو للمقاعد القريبة من أرضية الملعب والأقسام التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

من 250 إلى أكثر من 380 يورو للمقاعد القريبة من أرضية الملعب والأقسام التي تشهد طلبًا مرتفعًا. إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: من 350 إلى أكثر من 550 يورو، بحسب الطلب في سوق إعادة البيع.

أتلتيكو مدريد ضد فايكينج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وفايكينج مؤخرًا

فاز أتلتيكو مدريد بأربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه مع شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، بعدما عاد من التأخر ليحصد نقطة. وقبل ذلك، تغلب على إسبانيول 1-0 في الدوري الإسباني، وفاز على مانشستر يونايتد 2-0 في أوروبا. وسجل أتلتيكو ستة أهداف واستقبل هدفين خلال تلك المباريات الخمس.

فاز فايكينج بثلاث مباريات وتعادل في واحدة وخسر واحدة من آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر مبارياته الخسارة 3-1 أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا. وقبلها، تعادل 3-3 مع بايرن ميونخ في أوروبا، وفاز على فريدريكستاد 3-2 في الدوري النرويجي الممتاز. وسجل فايكينج تسعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك المباريات الخمس.

أتلتيكو مدريد ضد فايكينج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن مواجهات سابقة بين أتلتيكو مدريد وفايكينج. وستكون مباراة الجمعة على ملعب رياض إير متروبوليتانو أول مواجهة رسمية بين الناديين.