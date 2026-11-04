يستضيف أبها فريق الرياض يوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها.

انتهت آخر مباراة بين الفريقين بالتعادل ١-١، حين استضاف الرياض فريق أبها في مارس ٢٠٢٤. وقبل ذلك التعادل، حقق الرياض فوزًا ضيقًا بنتيجة ١-٠ خارج أرضه أمام أبها في سبتمبر ٢٠٢٣.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أبها والرياض، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أبها والرياض في دوري المحترفين السعودي؟

تقام مباراة أبها والرياض على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في أبها، يوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

دوري روشن السعودي - الجولة 15 26 نوفمبر 2026 - 12:00 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيف تشتري تذاكر مباراة أبها والرياض في دوري المحترفين السعودي؟

إليك الخيارات والطرق الرئيسية المتاحة لشراء تذاكر مباراة أبها والرياض في دوري المحترفين السعودي:

١. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكن شراء التذاكر في كثير من الأحيان مباشرةً عبر الموقع الرسمي للفريق المضيف، نادي أبها، أو بوابة بيع التذاكر التابعة له، أو من خلال موزعي التذاكر المعتمدين في السعودية.

٢. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات دوري المحترفين السعودي المقبلة بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أبها والرياض في دوري المحترفين السعودي؟

إليك خيارات أسعار التذاكر لمباراة أبها والرياض في دوري المحترفين السعودي:

١. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العادي والمقاعد العامة: تتراوح الأسعار عادةً بين ١٠ ريالات سعودية و٥٠ ريالًا سعوديًا .

تتراوح الأسعار عادةً بين . المقاعد المميزة والمقاعد على جانبي الملعب: تتراوح الأسعار عمومًا بين ٥٠ ريالًا سعوديًا و١٥٠ ريالًا سعوديًا .

تتراوح الأسعار عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها بين ٥٠٠ ريال سعودي و١٬٥٠٠ ريال سعودي أو أكثر.

٢. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر النادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل تيكومبو ، التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

إعادة بيع التذاكر العادية والمقاعد العامة: تبدأ الأسعار من نحو ١٥٠ إلى ٤٠٠ ريال سعودي .

تبدأ الأسعار من نحو . إعادة بيع مقاعد جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح الأسعار بين ٦٠٠ ريال سعودي و١٬٥٠٠ ريال سعودي أو أكثر.

أبها والرياض في دوري المحترفين السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أبها والرياض مؤخرًا

لا تبدو نتائج أبها الأخيرة مشجعة؛ إذ خسر أربعًا من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، وكان الاستثناء الوحيد تعادله دون أهداف مع الدرعية في سبتمبر. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة ٢-٠ أمام نادي نيوم، ولم يسجل خلال تلك المباريات الخمس سوى ثلاثة أهداف، بينما استقبل ستة أهداف. ولا يقدم هذا المسار ما يشير إلى قدرة الفريق على تحسين نتائجه سريعًا.

أظهر الرياض قدرة أكبر على الصمود، ففاز في مباراتين من آخر خمس مباريات له وتعادل في مباراتين أخريين. وكان فوزه ٢-١ على التعاون أحدث هذين الانتصارين، كما تغلب على الخلود ٢-٠ في وقت سابق من الفترة نفسها. وكانت خسارته ١-٠ أمام الدرعية النقطة الأسوأ في تلك الفترة، لكن فريق دولاك قدم عمومًا ما يكفي ليشير إلى أنه فريق مستقر في وسط الترتيب، وقادر على حصد النقاط أمام المنافسين الذين يعانون من تراجع النتائج.

أبها والرياض: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

التقى الناديان مرتين في تاريخهما الحديث بدوري المحترفين السعودي، وانتهت المواجهة الأخيرة بالتعادل ١-١ حين استضاف الرياض فريق أبها في مارس ٢٠٢٤. وقبل ذلك، فاز الرياض ١-٠ في أبها في سبتمبر ٢٠٢٣. ويتفوق الرياض بفارق طفيف في هاتين المواجهتين، بفوز وتعادل، وإن كان سجل المواجهات المباشرة محدودًا للغاية بحيث لا يسمح باستخلاص توقعات مؤكدة.