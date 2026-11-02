يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق هوفنهايم يوم السبت 21 نوفمبر 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

في أحدث مواجهة بينهما بالدوري، يوم 24 يناير 2026، فاز هوفنهايم خارج أرضه بنتيجة 3-1 على ملعب دويتشه بنك بارك. وفي وقت سابق من موسم الدوري الألماني 2025–2026، فرض فرانكفورت تفوقه بفوز مقنع خارج أرضه على هوفنهايم بنتيجة 3-1 في سينسهايم.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم في الدوري الألماني؟

تُقام مباراة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت يوم السبت 21 نوفمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 10 21 نوفمبر 2026 - 09:30 كومرتسبانك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم في الدوري الألماني؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم، يمكنك استكشاف عدة خيارات بحسب التوافر وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر عبر القنوات الرسمية للناديين: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من الموقع الرسمي لآينتراخت فرانكفورت أو بوابة التذاكر الرسمية لنادي هوفنهايم، وهي الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية للحصول على التذاكر بسعرها الأصلي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات بيع التذاكر الثانوية: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب. تتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم في الدوري الألماني؟

إليكم تفصيل أسعار تذاكر مباراة الدوري الألماني المقبلة بين آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم، مقسمة بين الخيارات الرسمية للناديين وسوق إعادة البيع:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الوقوف (Stehplatz): تتراوح أسعارها عادة بين €18 و€24 في الأقسام المعتادة لمدرجات أصحاب الأرض.

تتراوح أسعارها عادة بين في الأقسام المعتادة لمدرجات أصحاب الأرض. المدرجات العلوية والأركان (الفئتان 4 و5): تتراوح أسعارها عادة بين €35 و€50 للمقاعد الأساسية.

تتراوح أسعارها عادة بين للمقاعد الأساسية. المقاعد على جانبي الملعب والفئات المميزة: ترتفع أسعار التذاكر الأصلية بحسب المدرج والمستوى، وتتراوح عادة بين €55 وأكثر من €90 عند توافرها مباشرة عبر بوابة التذاكر الأساسية للنادي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرجات العلوية والدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو €30 إلى €45 بحسب مستوى الطلب ومدى وضوح الرؤية.

تبدأ الأسعار من نحو بحسب مستوى الطلب ومدى وضوح الرؤية. إعادة بيع تذاكر المدرجات السفلية والمقاعد الجانبية (Gegentribüne / Haupttribüne): تتراوح أسعار المقاعد المميزة عادة بين €110 و€200 أو أكثر للتذكرة الواحدة.

تتراوح أسعار المقاعد المميزة عادة بين للتذكرة الواحدة. باقات كبار الشخصيات والضيافة: قد تتجاوز أسعار تجارب الضيافة المميزة يوم المباراة €1,000، بحسب الصالة التي تتيح الباقة دخولها والمزايا المشمولة فيها.

آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم

يدخل آينتراخت فرانكفورت هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته فوزًا بنتيجة 1-0 على كولن في الدوري الألماني، بعد خسارة ثقيلة بنتيجة 6-0 أمام لايبزيج. وفي وقت سابق من تلك السلسلة، تعادل فرانكفورت 2-2 خارج أرضه مع فرايبورج وفاز 3-1 خارج أرضه على ماينز. وسجل 10 أهداف واستقبل 10 أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

حقق هوفنهايم فوزًا واحدًا وتلقى أربع هزائم في آخر خمس مباريات له. وجاء الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأحد، بعدما خسر مباراتين متتاليتين في الدوري الألماني أمام هامبورج وبادربورن، فضلًا عن خسارتين في الدوري الأوروبي أمام بشكتاش وأوفي كريت. وسجل الفريق الضيف سبعة أهداف واستقبل 11 هدفًا خلال تلك الفترة.

آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الناديين في يناير 2026، حين فاز هوفنهايم بنتيجة 3-1 على ملعب دويتشه بنك بارك. وقبل ذلك، فاز فرانكفورت بنتيجة 3-1 خارج أرضه في سينسهايم في أغسطس 2025. وفي آخر خمس مواجهات بين الفريقين في الدوري الألماني، فاز فرانكفورت ثلاث مرات وهوفنهايم مرة واحدة، وانتهت مباراة بالتعادل، وشهدت تلك المواجهات تسجيل 18 هدفًا إجمالًا.