كيفية الحصول على تذاكر مباراة آرسنال ومانشستر سيتي: أسعار تذاكر الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعلومات المباراة، ومبيعات اللحظة الأخيرة والمزيد

يستضيف أرسنال هوتسبير مانشستر سيتي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في درع الاتحاد الإنجليزي يوم 16 أغسطس 2026، وحقق فيها أرسنال فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-0. أما آخر لقاء جمعهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أبريل 2026، فشهد فوز مانشستر سيتي بصعوبة بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة أرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في لندن، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 11:30 ملعب الإمارات

كيف تشتري تذاكر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي أرسنال: يمكن لأصحاب العضوية الحمراء أو الفضية أو عضوية الناشئين المشاركة في قرعة تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب الإمارات. وعادةً ما تُطرح أي تذاكر متبقية بعد القرعة للأعضاء عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية.

يمكن لأصحاب العضوية الحمراء أو الفضية أو عضوية الناشئين المشاركة في قرعة تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب الإمارات. وعادةً ما تُطرح أي تذاكر متبقية بعد القرعة للأعضاء عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية. الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فتحقق من بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي لمعرفة تفاصيل حصته من التذاكر وشروط حضور المباريات خارج أرضه لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء الرسميين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة بعد نفاد التذاكر المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة أرسنال ومانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام عبر القرعة: تتراوح أسعارها من نحو 28 جنيهًا إسترلينيًا إلى أكثر من 100 جنيه إسترليني ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة.

تتراوح أسعارها من نحو إلى أكثر من ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة. مقاعد النادي (كبار الشخصيات / الضيافة): تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 250 إلى 400 جنيه إسترليني أو أكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر منافذ البيع الأساسية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 100 إلى 200 جنيه إسترليني أو أكثر للمقاعد في المدرجات العلوية أو المقاعد العادية.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو للمقاعد في المدرجات العلوية أو المقاعد العادية. المقاعد المميزة أو مقاعد المدرجات السفلية المعاد بيعها: تتراوح أسعارها بين 300 جنيه إسترليني و700 جنيه إسترليني أو أكثر للتذكرة، بحسب المدة المتبقية حتى المباراة ومستوى الطلب عمومًا.

أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أرسنال ومانشستر سيتي

فاز أرسنال بأربع مباريات وتعادل في واحدة من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، دون أن يتعرض لأي هزيمة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على نوتنجهام فورست 1-0 خارج أرضه في الدوري. وتعادل أرسنال مع بايرن ميونخ 2-2 في دوري أبطال أوروبا خلال هذه السلسلة، وسجل 10 أهداف واستقبل أربعة أهداف في المباريات الخمس.

فاز مانشستر سيتي بثلاث مباريات وخسر اثنتين من آخر خمس مباريات خاضها. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة أمام أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر أمام باريس سان جيرمان 4-2 في دوري أبطال أوروبا. وخلال الفترة نفسها، فاز سيتي على ليفربول 3-0 خارج أرضه، واكتسح أيك أثينا 5-1 في المسابقات الأوروبية.

أرسنال ضد مانشستر سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الفريقين في درع الاتحاد الإنجليزي يوم 16 أغسطس 2026، وفاز فيها أرسنال 3-0. وفي المواجهة السابقة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أُقيمت في أبريل 2026، فاز مانشستر سيتي 2-1 على ملعب الاتحاد. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أرسنال مرتين، وفاز سيتي مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.