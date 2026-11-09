يستضيف آرسنال مانشستر سيتي يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

وجرت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الدرع الخيرية الإنجليزية يوم 16 أغسطس 2026، حين حقق آرسنال فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-0. أما آخر لقاء بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي أُقيم في أبريل 2026، فشهد فوز مانشستر سيتي بصعوبة بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة آرسنال ومانشستر سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات في لندن، يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 29 نوفمبر 2026 - 11:30 ملعب الإمارات

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لنادي آرسنال: يمكن لأصحاب العضويات الحمراء والفضية وعضويات الناشئين دخول قرعة تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب الإمارات. وعادةً ما تُطرح أي تذاكر تتبقى بعد القرعة للأعضاء عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية.

يمكن لأصحاب العضويات الحمراء والفضية وعضويات الناشئين دخول قرعة تذاكر المباريات التي تُقام على ملعب الإمارات. وعادةً ما تُطرح أي تذاكر تتبقى بعد القرعة للأعضاء عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية. الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: إذا كنت تشجع الفريق الضيف، فاطّلع على بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر سيتي لمعرفة تفاصيل الحصة المخصصة لجماهيره وشروط حضور المباريات خارج أرضه لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء الرسميين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة آرسنال ومانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام عبر القرعة: تتراوح أسعارها بين نحو 28 جنيهًا إسترلينيًا وأكثر من 100 جنيه إسترليني ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة.

تتراوح أسعارها بين نحو وأكثر من ، بحسب مستوى المقاعد وتصنيف المباراة. مقاعد النادي (كبار الشخصيات / الضيافة): تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 250 إلى 400 جنيه إسترليني فأكثر للشخص الواحد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية التي يبيعها الناديان مباشرةً، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع المقاعد العادية: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 100 إلى 200 جنيه إسترليني فأكثر لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد العادية.

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو لمقاعد المدرجات العلوية أو المقاعد العادية. إعادة بيع المقاعد المميزة / مقاعد المدرجات السفلية: تتراوح أسعارها بين 300 جنيه إسترليني و700 جنيه إسترليني فأكثر للتذكرة، بحسب المدة المتبقية على المباراة ومستوى الطلب عمومًا.

آرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آرسنال ومانشستر سيتي

فاز آرسنال في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات وتعادل في واحدة، دون أن يتعرض لأي خسارة. وكانت أحدث نتائجه الفوز على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على نوتنجهام فورست 1-0 خارج أرضه في الدوري. وتعادل آرسنال مع بايرن ميونخ 2-2 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة، وسجل 10 أهداف واستقبل أربعة في المباريات الخمس.

فاز مانشستر سيتي في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة وخسر اثنتين. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة أمام أستون فيلا 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر أمام باريس سان جيرمان 4-2 في دوري أبطال أوروبا. وخلال الفترة نفسها، تغلب سيتي على ليفربول 3-0 خارج أرضه، واكتسح أيك أثينا 5-1 في منافسات أوروبا.

آرسنال ضد مانشستر سيتي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين في كأس الدرع الخيرية يوم 16 أغسطس 2026، وفاز فيها آرسنال بنتيجة 3-0. وفي المواجهة السابقة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أُقيمت في أبريل 2026، فاز مانشستر سيتي 2-1 على ملعب الاتحاد. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز آرسنال مرتين، وفاز سيتي مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.