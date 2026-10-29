يستضيف الهلال فريق الدرعية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

خلال مبارياته الخمس الأخيرة، سجل هجوم الهلال القوي 13 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف فقط، ما يبرز توازنه بين الهجوم والدفاع. أما الدرعية، فتباينت نتائجه في الدوري السعودي للمحترفين، إذ حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة الهلال والدرعية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة الهلال والدرعية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تنطلق مباراة الهلال والدرعية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الهلال والدرعية في الدوري السعودي للمحترفين؟

للحصول على تذاكر مباراة الهلال والدرعية المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين، تتوفر أمامك خيارات رئيسية عدة:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: عادةً ما تُطرح تذاكر مباريات الهلال على أرضه وتُباع عبر منصة BLU Store الرسمية. ويمكنك الاختيار من بين فئات متعددة، تشمل الدخول العام، وإطلالة النادي، وباقات كبار الشخصيات وكبار الشخصيات المميزة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل GrintaHub . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر المباريات المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الهلال والدرعية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الهلال والدرعية في الدوري السعودي للمحترفين بحسب شرائها من القنوات الرسمية للنادي أو من منصات إعادة بيع التذاكر.

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام / خلف المرمى: من 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا

الزوايا والجوانب العلوية: من 60 إلى 90 ريالًا سعوديًا

الفئة الأولى / الجزء السفلي من المدرج الرئيسي: من 100 إلى 150 ريالًا سعوديًا

كبار الشخصيات والضيافة المميزة: من 250 إلى 500 ريال سعودي أو أكثر

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأولية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل GrintaHubتذاكر بأسعار تحددها طلبات السوق:

المقاعد العادية / العامة: من 150 إلى 350 ريالًا سعوديًا

المقاعد المميزة على جانبي الملعب وإطلالات النادي: من 400 إلى 900 ريال سعودي

مقصورات كبار الشخصيات والأقسام المميزة: من 1,000 إلى 4,500 ريال سعودي أو أكثر

الهلال ضد الدرعية في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج الهلال والدرعية الأخيرة

يدخل الهلال المباراة بعد سلسلة قوية من النتائج، إذ فاز بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات وتلقى هزيمة واحدة فقط. وجاءت تلك الهزيمة أمام نيوم في الدوري السعودي للمحترفين يوم 7 سبتمبر، لكنه رد عليها بأربعة انتصارات متتالية منذ ذلك الحين. وكانت أحدث نتائجه الفوز 2-0 على السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما اكتسح التعاون 6-0 في الدوري، وهي نتيجة تُظهر خطورته الهجومية. وسجل الهلال 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل أربعة أهداف استقبلتها شباكه.

أما الدرعية، فتباينت نتائجه، إذ حقق فوزين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في مبارياته الخمس الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام النصر، كما خسر 2-0 أمام القادسية. وتخللت هاتين النتيجتين مباراة تعادل فيها دون أهداف مع أبها، وأخرى فاز فيها 1-2 على أرض الفتح، ما يجعل من الصعب توقع مستواه قبل هذه المواجهة.

الهلال ضد الدرعية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة الأخيرة بين الهلال والدرعية. وسيُحدَّث هذا القسم إذا توفرت معلومات عن مواجهاتهما السابقة.