تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية مع استعداد النمسا لاستضافة جمهورية أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس. ويتنافس المنتخبان على نقاط حاسمة للصعود في مجموعة تشهد منافسة قوية.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل المهمة بشأن موعد المباراة وفئات أسعار التذاكر وخطوات حجز المقاعد.

متى تبدأ مباراة النمسا وأيرلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تواجه النمسا أيرلندا على ملعب رايفايزن أرينا في لينتس، على أن يُؤكَّد موعد انطلاق المباراة الرسمي وفقًا للتوقيت المحلي في قوائم المباريات لديكم.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر شريك التذاكر الرسمي للاتحاد النمساوي لكرة القدم، OETicket، الذي يتولى طرح التذاكر للجمهور العام لمباريات المنتخب على أرضه. ويُنصح المشجعون بالتسجيل مبكرًا في المنصة لحجز المقاعد المتاحة فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل أو لم تعد مقاعد قطاعات معينة متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا وأيرلندا؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة في أقسام المقاعد العادية على منصة التذاكر الرسمية من 48 يورو في ملعب رايفايزن أرينا.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل StubHub من نحو 269 يورو عند نفاد التذاكر المطروحة رسميًا.

النمسا ضد أيرلندا في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج النمسا وأيرلندا الأخيرة

تخوض النمسا هذه المباراة بسجل متباين في مبارياتها الأخيرة، إذ فازت في مباراتين من آخر خمس، وتعادلت في واحدة وخسرت اثنتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام إسبانيا في كأس العالم، كما خسرت 2-0 أمام الأرجنتين خلال دور المجموعات. وكان أبرز نتائجها في تلك الفترة الفوز 3-1 على الأردن، وأظهرت قدرة على الصمود في تعادلها 3-3 مع الجزائر، في مباراة شهدت ستة أهداف وأبرزت خطورتها الهجومية وضعفها الدفاعي في آن واحد.

أما نتائج أيرلندا في مبارياتها الخمس الأخيرة فتُظهر مستوى أكثر استقرارًا. فقد حقق فريق هالجريمسون فوزين وتعادلين وتعرض لخسارة واحدة خلال تلك الفترة، وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع كندا في مباراة ودية قبل البطولة. ويبرز الفوز 5-0 على غرينادا بوصفه أكثر عروضه حسمًا، فيما يعكس التعادل دون أهداف مع مقدونيا الشمالية والفوز بصعوبة 1-0 على قطر صعوبة اختراق دفاع الفريق.

النمسا ضد أيرلندا: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

تتقارب نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة بين المنتخبين. فقد انتهت آخر مباراة بينهما بالتعادل 1-1 في دبلن خلال تصفيات كأس العالم في يونيو 2017، وهي نتيجة تعكس تقارب المستوى بينهما. وفي آخر أربع مواجهات، لم يتفوق أي منهما على الآخر بوضوح، إذ حققت النمسا فوزًا واحدًا، وحققت أيرلندا فوزًا واحدًا، وانتهت مباراتان بالتعادل. كما توزعت الأهداف بينهما على نحو متقارب في تلك المباريات، ما يؤكد أن مواجهاتهما نادرًا ما تُحسم بفارق مريح.