يواجه النصر نظيره القادسية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 على ملعب الأول بارك في الرياض.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري، يوم 3 مايو 2026، حقق القادسية فوزًا مقنعًا بنتيجة 3-1 على النصر في ملعب الأمير سعود بن جلوي. وسجل محمد أبو الشامات ومصعب الجوير وخوليان كينيونيس أهداف القادسية في تلك المباراة، بينما سجل جواو فيليكس هدف النصر.

يقدم لكم جول كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن الحصول على تذاكر مباراة النصر والقادسية، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تُقام مباراة النصر والقادسية على ملعب الأول بارك في الرياض، يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

دوري روشن السعودي - الجولة 14 20 نوفمبر 2026 - 12:00 الأول بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

يمكنك الحصول على تذاكر مباراة النصر والقادسية المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين عبر عدة قنوات رسمية ومنصات لإعادة بيع التذاكر:

1. قنوات النادي الرسمية

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يطرح النصر عادةً تذاكر مبارياته على أرضه في الأول بارك (ملعب جامعة الملك سعود) عبر شركائه الرئيسيين لبيع التذاكر ومنصاته الرسمية. وغالبًا ما تتيح برامج عضوية النادي فرصة الشراء المبكر قبل بدء البيع للجمهور.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل من قنوات النادي الرسمية، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل جرينتا هب . وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين المقبلة بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع في القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين بحسب شرائها عبر قنوات النادي الرسمية أو منصات إعادة بيع التذاكر.

1. قنوات النادي الرسمية

الدخول العام والفئات العادية: تبدأ الأسعار من نحو 30 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 90 ريالًا سعوديًا للمقاعد ذات الرؤية العادية أو مقاعد المدرجات العلوية خلف المرميين.

المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية: تتراوح أسعار المقاعد الجانبية في المدرجات المتوسطة والسفلية عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و 600 ريال سعودي .

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعار الباقات التي تشمل دخول صالة مميزة وخدمات تقديم الطعام والضيافة الحصرية مع إطلالة على الملعب من نحو 500 ريال سعودي ، وقد تتجاوز 1,500 ريال سعودي بحسب الفئة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل جرينتا هبتذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المدرجات خلف المرميين أو المدرجات العلوية: تبدأ أسعار المقاعد في المدرجات العلوية أو خلف المرميين عادةً من نحو 180 إلى 260 ريالًا سعوديًا .

المدرجات السفلية على جانبي الملعب: تتراوح أسعار المقاعد المميزة في المدرجات السفلية على جانبي الملعب عمومًا بين 375 و940 ريالًا سعوديًا .

صالة كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعار الباقات الفاخرة التي تشمل دخول الصالة ومواقف السيارات وخدمات الضيافة يوم المباراة بين 3,750 ريالًا سعوديًا وما يزيد على 5,200 ريال سعودي .

النصر ضد القادسية في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والقادسية

يدخل النصر هذه المباراة بعد نتائج متباينة مؤخرًا، إذ فاز في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة بجميع المسابقات، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-1 على نفتشي فرغانة في دوري أبطال آسيا للنخبة. وجاءت تلك النتيجة الإيجابية بعد فوزه على الدرعية بنتيجة 3-0 في الدوري، لكن خسارته بنتيجة 4-0 أمام العين في المنافسات القارية في وقت سابق من سبتمبر لا تزال مصدر قلق. وسجل النصر 10 أهداف واستقبلت شباكه سبعة أهداف خلال مبارياته الخمس الأخيرة.

وفاز القادسية أيضًا بثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل تعادل واحد وخسارة واحدة. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع باختاكور طشقند في دوري أبطال آسيا للنخبة. وقبل ذلك، حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-0 على الخلود في الدوري. وسجل فريق رودجرز 12 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة، بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف.

النصر ضد القادسية: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 3 مايو 2026، حين تغلب القادسية على النصر بنتيجة 3-1 على أرضه في الدوري السعودي للمحترفين. وفاز القادسية بثلاث من المواجهات الخمس الأخيرة، بينما حقق النصر انتصارًا واحدًا بنتيجة 2-1 خارج أرضه يوم 8 يناير 2026، وانتهت إحدى المباريات بخسارة النصر بنتيجة 1-0 في فبراير 2021. ويتفوق القادسية في سجل المواجهات المباشرة الأخيرة، بعدما سجل 10 أهداف مقابل ستة أهداف للنصر في تلك المباريات الخمس.