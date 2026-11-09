تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية، إذ تستعد المجر لاستضافة أيرلندا الشمالية في مواجهة دولية مثيرة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. ويتنافس المنتخبان الأوروبيان على نقاط حاسمة للصعود في مرحلة مجموعات تنافسية.

جول يقدم لكم كل التفاصيل المهمة بشأن مواعيد المباراة وفئات أسعار التذاكر والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تنطلق مباراة المجر وأيرلندا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الثاني؟

تواجه المجر أيرلندا الشمالية على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، ومن المقرر أن تنطلق المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 بوشكاش أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة المجر وأيرلندا الشمالية؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر بوابة التذاكر الرسمية للاتحاد المجري لكرة القدم، MLSZ Tickets، التي تتولى بيع التذاكر المعتادة للجمهور لمباريات المنتخب على أرضه في بودابست. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا في البوابة لشراء تذاكر المقاعد المعتادة فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل، أو لم تعد بعض قطاعات المقاعد متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستاب هاب في حال نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المجر وأيرلندا الشمالية؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 20 إلى 30 يورو لمقاعد الدخول العام في ملعب بوشكاش أرينا.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب من نحو 55 يورو عند نفاد التذاكر العادية المطروحة رسميًا.

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مستوى المجر وأيرلندا الشمالية مؤخرًا

تدخل المجر المباراة بمستوى جيد، بعدما فازت في أربع من مبارياتها الخمس الأخيرة، بسجل فوز وفوز وتعادل وفوز وخسارة خلال تلك الفترة. وتغلب فريق روسي على كازاخستان 3-1 وفنلندا 2-1 في آخر مباراتين له، مسجلًا خمسة أهداف فيهما وحدهما. وجاءت هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم، حين خسر 3-2 في نوفمبر 2025. وخلال المباريات الخمس، سجلت المجر سبعة أهداف واستقبلت خمسة، ما أظهر خطورتها الهجومية وبعض نقاط الضعف الدفاعية.

وجاء سجل أيرلندا الشمالية في مبارياتها الخمس الأخيرة على النحو التالي: فوز وتعادل وخسارة وفوز وخسارة. وتغلب فريق أونيل على غينيا 1-0 في يونيو قبل أن يخسر 3-1 أمام فرنسا، كما تعادل 1-1 مع ويلز في وقت سابق من العام. وتعكس نتائجه في تصفيات كأس العالم التذبذب نفسه، إذ قابل فوزه 1-0 على لوكسمبورج خسارة بنتيجة 2-0 أمام إيطاليا. وسجلت أيرلندا الشمالية أربعة أهداف واستقبلت ستة خلال المباريات الخمس.

المجر وأيرلندا الشمالية: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في مارس 2022، حين فازت المجر 1-0 في مباراة ودية أقيمت في بلفاست. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك المجر السجل الأفضل إجمالًا، إذ فازت بثلاث منها، مقابل تعادل واحد وفوز واحد لأيرلندا الشمالية. وجاء فوز أيرلندا الشمالية الوحيد في إحدى مباريات تصفيات بطولة أمم أوروبا 2014، عندما تغلبت على المجر 2-1 في بودابست.