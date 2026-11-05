تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية، إذ تستعد المجر لاستضافة أيرلندا الشمالية في مواجهة دولية مثيرة على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست. ويتنافس المنتخبان الأوروبيان على نقاط حاسمة للصعود في مرحلة مجموعات تشهد منافسة قوية.

جول يقدم لكم جميع التفاصيل المهمة عن موعد المباراة، وفئات أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدكم.

متى تبدأ مباراة المجر وأيرلندا الشمالية في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية؟

تواجه المجر أيرلندا الشمالية على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في مباراة ضمن المجموعة الثانية من المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية، وقد حُدد موعد انطلاقها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 6 17 نوفمبر 2026 - 14:45 بوشكاش أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة المجر وأيرلندا الشمالية؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد المجري لكرة القدم، MLSZ Tickets، التي تتولى طرح التذاكر للجمهور لمباريات المنتخب على أرضه في بودابست. وينبغي للمشجعين التسجيل مبكرًا في البوابة لشراء تذاكر المقاعد العادية فور بدء البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر المطروحة رسميًا بالكامل أو لم تعد مقاعد بعض المدرجات متاحة على الموقع الرسمي، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة المجر وأيرلندا الشمالية؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الفردية العادية عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 20 إلى 30 يورو للمقاعد المتاحة للجمهور في ملعب بوشكاش أرينا.

وتبدأ أسعار التذاكر على منصات إعادة البيع مثل ستب هاب من نحو 55 يورو عند نفاد التذاكر العادية المطروحة رسميًا.

المجر وأيرلندا الشمالية في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى المجر وأيرلندا الشمالية مؤخرًا

تخوض المجر المباراة بمستوى جيد، بعدما فازت في أربع من آخر خمس مباريات لها، بسجل انتصارين ثم تعادل ثم انتصار ثم هزيمة خلال تلك الفترة. وفاز فريق روسي على كازاخستان 3-1 وفنلندا 2-1 في آخر مباراتين له، مسجلًا خمسة أهداف فيهما وحدهما. وجاءت هزيمته الوحيدة في تلك السلسلة أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم، حين خسر 3-2 في نوفمبر 2025. وسجلت المجر سبعة أهداف واستقبلت خمسة في المباريات الخمس، ما يُظهر خطورتها الهجومية وبعض نقاط الضعف الدفاعية.

أما سجل أيرلندا الشمالية في مبارياتها الخمس الأخيرة، فيضم انتصارًا ثم تعادلًا ثم هزيمة ثم انتصارًا ثم هزيمة. وفاز فريق أونيل على غينيا 1-0 في يونيو قبل أن يخسر 3-1 أمام فرنسا، كما تعادل 1-1 مع ويلز في وقت سابق من العام. وتعكس نتائجه في تصفيات كأس العالم تذبذبًا مماثلًا، إذ قابل فوزه 1-0 على لوكسمبورغ خسارةٌ 2-0 أمام إيطاليا. وسجلت أيرلندا الشمالية أربعة أهداف واستقبلت ستة في المباريات الخمس.

المجر وأيرلندا الشمالية: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في مارس 2022، حين فازت المجر 1-0 في مباراة ودية أُقيمت في بلفاست. وتتفوق المجر في إجمالي نتائج آخر خمس مواجهات مباشرة، إذ فازت بثلاث منها، مقابل تعادل واحد وانتصار واحد لأيرلندا الشمالية. وجاء فوز أيرلندا الشمالية الوحيد في مباراة ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2014، حين تغلبت على المجر 2-1 في بودابست.