تشتعل منافسات كأس الملك مع استضافة القادسية المتألق لفريق نيوم الطموح، في مواجهة مثيرة ضمن دور الـ16 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام. وتَعِد البطولة الأبرز في السعودية بنظام خروج المغلوب بمنافسة قوية، إذ يسعى الفريقان إلى حجز مقعد في ربع النهائي.

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متى تنطلق مباراة القادسية ونيوم في كأس الملك؟

لا تتوفر حالياً معلومات رسمية عن بث مباراة القادسية ونيوم في كأس الملك. تابع التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة لمعرفة القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر بعد تأكيدها.

كأس خادم الحرمين الشريفين - 1/8 1 ديسمبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة القادسية ونيوم؟

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات كأس الملك أساساً عبر منصات بيع التذاكر الرياضية السعودية المعتمدة، مثل ويبوك، وقنوات بيع التذاكر التابعة للنادي المضيف. وينبغي للمشجعين متابعة هذه المنصات خلال مرحلتَي البيع المسبق والبيع العام للحصول على التذاكر مباشرة بسعرها الأصلي.

GrintaHub خيار مناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويتيح البحث عن أرخص تذكرة عبر منصات إعادة البيع للمشجعين وسيلة متاحة وموثوقة لحضور هذه المواجهة المهمة في البطولة بنظام خروج المغلوب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة القادسية ونيوم؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام العادية لدى مزوّد التذاكر الرسمي من نحو 20 إلى 40 ريالاً سعودياً، ما يجعل حضور الأدوار الأولى بنظام خروج المغلوب في كأس الملك ميسوراً للمشجعين.

أما في سوق إعادة البيع، على منصات مثل GrintaHub، فتبدأ الأسعار من نحو 65 ريالاً سعودياً، ما يمنح المشجعين طريقة بديلة للعثور على أرخص تذكرة متاحة إذا نفدت الحصص الرسمية.

القادسية ضد نيوم في كأس الملك: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى القادسية ونيوم

فاز القادسية في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر مبارياته الفوز على الغرافة 5-0 في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما تغلب على الرياض 6-0 في دوري روشن السعودي. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام الهلال، الذي فاز عليه 3-2 في الدوري. وسجل القادسية 15 هدفاً واستقبل ستة أهداف في تلك المباريات الخمس.

فاز نيوم في اثنتين من مبارياته الخمس الأخيرة، وتعادل في واحدة وخسر اثنتين. وكانت آخر نتائجه الفوز على الدرعية 2-1، بعد انتصاره على أبها 2-0. وخسر نيوم أمام النصر 1-0 والاتفاق 1-0 خلال الفترة نفسها، وتعادل مع الحزم 1-1. وسجل سبعة أهداف واستقبل أربعة في تلك المباريات الخمس.

القادسية ضد نيوم: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين في 24 أغسطس 2026، حين فاز القادسية 2-0 على أرض نيوم في دوري روشن السعودي. وقبلها، فاز القادسية 1-0 على أرضه في فبراير 2026، وحقق انتصاراً بنتيجة 3-1 على أرض نيوم في أكتوبر 2025. وفاز القادسية بالمواجهات الثلاث المسجلة جميعها، مسجلاً ثمانية أهداف مقابل هدفين لنيوم.