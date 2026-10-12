تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة قارية قوية، يستضيف فيها الغرافة القطري نظيره استقلال الإيراني. ويتمتع الناديان بتاريخ حافل وقاعدة جماهيرية وفية، ما يجعل هذه المباراة في دور المجموعات مهمة لعشاق كرة القدم الآسيوية في أنحاء المنطقة.

جول يقدم لكم أبرز المعلومات عن الموعد والملعب وخيارات التذاكر، لتتمكنوا من حجز مقاعدكم ومتابعة المباراة مباشرة.

متى تبدأ مباراة الغرافة واستقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

تنطلق مباراة الغرافة واستقلال في الساعة 18:15 بالتوقيت العالمي المنسق يوم 24 سبتمبر 2026، ولم يُؤكد بعد ملعب هذه المواجهة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

من أين يمكن شراء تذاكر مباراة الغرافة واستقلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية لمباريات الغرافة على أرضه في دوري أبطال آسيا للنخبة عبر منافذ بيع التذاكر الرسمية في قطر والمنصات الرسمية للنادي. ويُنصح المشجعون بمتابعة قنوات النادي الرسمية أولًا عند بدء بيع التذاكر للجمهور.

إذا نفدت التذاكر بالكامل لدى جهة البيع الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو إذا لم تعد هناك تذاكر متاحة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الغرافة واستقلال؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة بحسب فئة المقاعد في الملعب وجودة الرؤية ومستوى الطلب على المباراة.

في منافذ بيع التذاكر الرسمية، تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام عادةً من نحو 30 إلى 50 ريالًا سعوديًا للمقاعد العامة.

إذا نفدت الحصة الرسمية من التذاكر، فسيحدد المعروض في السوق أسعار إعادة البيع. وتبدأ أسعار خيارات التذاكر على المنصات الثانوية مثل تيكومبو من نحو 80 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العادية.

للحصول على أرخص التذاكر، سارع إلى الحجز فور بدء البيع للجمهور، أو تصفح الخيارات المتاحة في أسواق إعادة البيع قبل نفادها.

الغرافة ضد استقلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى الغرافة واستقلال

حقق الغرافة فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات خاضها بمختلف المسابقات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما كانت هزيمته 4-1 أمام السد في دوري النجوم الأثقل خلال تلك السلسلة. وسجل الغرافة خمسة أهداف واستقبل تسعة في المباريات الخمس، ما يعكس معاناته دفاعيًا. وجاء فوزه الوحيد على الشحانية بنتيجة 2-1.

لم يخسر استقلال في أربع من آخر خمس مباريات له، محققًا فوزين وثلاثة تعادلات. وكانت أبرز نتائجه الفوز 3-0 على السد في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 14 سبتمبر، فيما جاء فوزه الآخر بصعوبة 1-0 على بيكان في دوري الخليج الفارسي للمحترفين. وحافظ على نظافة شباكه في ثلاث من مبارياته الخمس، ما يشير إلى انضباطه الدفاعي. وسجل خمسة أهداف واستقبل هدفًا واحدًا خلال تلك الفترة.

الغرافة ضد استقلال: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

يتفوق استقلال في سجل المواجهات الأخيرة بين الناديين. وانتهت آخر مواجهة بينهما، التي أُقيمت في سبتمبر 2024 ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بفوز استقلال 3-0. وفي المواجهات المباشرة الثلاث المسجلة بينهما، فاز استقلال مرتين وتعادل مرة، بينما لم يحقق الغرافة أي فوز على منافسه الإيراني في هذه البطولة حتى الآن.



