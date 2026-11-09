تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مرتقبة، إذ تستضيف السويد منتخب البوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم. ويسعى المنتخبان الأوروبيان إلى حصد نقاط مهمة للتقدم في ترتيب المجموعة وتعزيز فرصهما في الصعود.

جول يقدم جميع التفاصيل الرسمية المتعلقة بملعب المباراة وتوافر التذاكر وأسعارها والخطوات المباشرة لحجز المقاعد.

متى تبدأ مباراة السويد والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني؟

تُقام مباراة السويد والبوسنة والهرسك على ملعب ستروبيري أرينا في ستوكهولم، على أن يُؤكد موعد انطلاقها مع اقتراب تاريخها.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 14:45 فريندز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تُطرح التذاكر الرسمية مباشرة عبر AXS Sweden، المزوّد الرسمي لخدمات بيع التذاكر للاتحاد السويدي لكرة القدم في المباريات الدولية التي يستضيفها ملعب ستروبيري أرينا. ويُنصح المشجعون بإنشاء حساب والتسجيل مبكرًا لشراء التذاكر العادية عند فتح باب البيع للجمهور.

إذا نفدت التذاكر من منافذ البيع الرسمية بالكامل أو لم تعد المقاعد العادية متاحة عبر البوابة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السويد والبوسنة والهرسك؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على منصة البيع الرسمية من نحو 30 إلى 40 يورو للمقاعد المتاحة للجمهور داخل ملعب ستروبيري أرينا، بحسب فئة المدرج.

أما الأسعار الأولية على منصات إعادة البيع مثل ستب هب فتبدأ من نحو 115 يورو عند نفاد التذاكر العادية المخصصة للبيع الرسمي.

السويد ضد البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الثاني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى السويد والبوسنة والهرسك مؤخرًا

حققت السويد فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات. وخسرت في أحدث مبارياتها أمام فرنسا بنتيجة 3-0 في كأس العالم، كما تلقت هزيمة ثقيلة أمام هولندا بنتيجة 5-1 في دور المجموعات. وكانت أبرز نتائجها خلال هذه الفترة الفوز على تونس بنتيجة 5-1، فيما تعادلت مع اليابان 1-1 ومع اليونان 2-2 في مباراة ودية. وسجلت السويد ثمانية أهداف واستقبلت عشرة خلال المباريات الخمس.

حققت البوسنة والهرسك فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقت هزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجها الخسارة أمام الولايات المتحدة بنتيجة 2-0 في كأس العالم، بعدما فازت على قطر بنتيجة 3-1 في وقت سابق من البطولة. وتعادلت بنتيجة 1-1 مع كل من كندا وبنما، وخسرت أمام سويسرا بنتيجة 4-1. وسجلت البوسنة ستة أهداف واستقبلت ثمانية خلال المباريات الخمس.

السويد ضد البوسنة والهرسك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

المواجهة الوحيدة المسجلة بين المنتخبين كانت مباراة ودية أُقيمت في 29 مايو 2010، وفازت فيها السويد على أرضها بنتيجة 4-2. ومع وجود مباراة واحدة فقط في البيانات المتاحة، لا يمكن تحديد نمط عام للمواجهات، وتمثل هذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية لقاءً نادرًا بين المنتخبين.