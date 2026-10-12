تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مرتقبة بين بطل قطر، السد، والهلال السعودي، أحد أبرز أندية القارة. ويتمتع الفريقان بمكانة كبيرة على الصعيد الآسيوي، ما يجعل لقاءهما في دور المجموعات من أكثر المباريات انتظارًا.

عادةً ما تشهد مباريات السد والهلال إيقاعًا سريعًا وأجواءً حماسية ومهارات رفيعة على أرض الملعب. ويتطلع المشجعون في أنحاء المنطقة إلى الحصول على تذاكر لحضور هذه المواجهة.

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متى تبدأ مباراة السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

معلومات البث الرسمية لمباراة السد والهلال غير متاحة حاليًا، على أن يُؤكد موعد انطلاقها مع اقتراب موعد اللقاء.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 12:00

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السد والهلال؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرةً عبر منصات البيع الأساسية وبوابات النادي المستضيف، مثل Webook وBLU Store. ويمكن لعشاق كرة القدم التسجيل وشراء تذاكر الدخول العام من منافذ البيع هذه فور طرح الحصص المخصصة.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فيمكنك اللجوء إلى GrintaHub. إذ توفر منصة إعادة البيع خيارات بديلة للمشجعين لشراء التذاكر بعد نفاد الحصص الرسمية بالكامل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السد والهلال؟

تبدأ أسعار المقاعد العادية عبر قنوات البيع الرسمية من 30 ريالًا سعوديًا لتذاكر الدخول العام، بينما ترتفع تكلفة الفئات المميزة القريبة من الملعب أو أقسام كبار الشخصيات ارتفاعًا ملحوظًا.

وعلى منصات إعادة البيع مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر عادةً من نحو 100 ريال سعودي، بحسب المقعد المختار وموقعه وطلب المشجعين في وقت الشراء.

السد والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى السد والهلال

فاز السد في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وجاءت خسارته الوحيدة في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام استقلال بنتيجة 3-0 يوم 14 سبتمبر. وسجل 16 هدفًا واستقبل ثمانية أهداف خلال انتصاراته الأربعة، التي شملت الفوز خارج أرضه على السيلية بنتيجة 3-6، وعلى نادي قطر بنتيجة 2-6. وقدم الفريق أداءً قويًا محليًا، رغم ظهور ثغرات دفاعية لديه في المباريات الغزيرة بالأهداف.

وفاز الهلال أيضًا في أربع من آخر خمس مباريات، ولم يخسر سوى أمام نيوم في الدوري السعودي للمحترفين يوم 7 سبتمبر. وكانت آخر نتائجه الفوز على الغرافة بنتيجة 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 15 سبتمبر. وسجل 11 هدفًا واستقبل أربعة أهداف في المباريات الخمس، وكان فوزه على التعاون بنتيجة 6-0 أبرز انتصاراته في تلك الفترة.

السد والهلال: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 13 أبريل 2026، حين فاز السد خارج أرضه على الهلال بنتيجة 7-5 في مباراة غزيرة بالأهداف. ويتفوق الهلال بثلاثة انتصارات مقابل انتصارين في آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في البطولة، وسجل الفريقان معًا 28 هدفًا خلالها. ومن بين اللقاءات السابقة فوز الهلال بنتيجة 3-1 في أكتوبر 2025، والتعادل 1-1 على أرض السد في نوفمبر 2024.



